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Erdoğan ile Putin, Halep’i görüştü

Görüşmede mutabakatta ihlallerin engellenmesinin önemi vurgulandı

14 Aralık 2016 23:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Görüşmede, dün akşam sağlanan kısmi ateşkes mutabakatının tam olarak hayata geçirilmesi, mutabakata yönelik ihlallerin engellenmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi. Güvenli koridorlar aracılığıyla sivillerin ve muhalefetin tahliye işleminin bir an önce başlaması için ortak çaba harcanması kararının da teyit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, gerekli güvenli koridorların açılmasının akabinde, Türkiye olarak geçici barınma ve insani yardımlar konusunda her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirttiği açıklandı.

Görüşmede, başta Başbakan Binali Yıldırım’ın Moskova ziyareti olmak üzere ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlara, enerji sektörü ve tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirmeye yönelik çalışmalara da değinildiği aktarıldı.

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