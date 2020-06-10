Erdoğan ile Putin görüştü; Libya ve Suriye ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre liderler ayrıca, Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümü vesilesiyle tebrikleşti ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklığı geliştirme niyetinde olduklarını vurguladı.

Libya'daki durumu etraflıca istişare eden Putin ve Erdoğan, bu ülkede devam eden, çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma yol açan geniş çaplı çatışmalardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.