Erdoğan ile Putin görüştü

24 Kasım 2015'te Rus Ordusu'na ait bir savaş uçağının Suriye

sınırında Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi nedeniyle

Türkiye ile Rusya arasında aylar boyu süren gerginliğin ardından, ikili

ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. St. Petersburg'daki Konstantin

Sarayı'nda bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk görüşmenin

ardından düzenledikleri basın toplantısında ikili ilişkilerin eskiye

dönmesi konusunda kararlılıklarını vurguladılar. Putin, "Bu görüşme iki

ülke ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıyor. Türk-Rus

ilişkilerinin tamamına yönelik yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.

Önceliğimiz krizden önceki döneme dönmektir. Bu çok önemli bir

hedeftir" derken Erdoğan, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin

geçmişe

göre çok daha güçlendiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Türk Akımı Projesi hızlı

bir şekilde hayata geçirilecektir"

Türkiye'ye karşı olan kısıtlamaların

kademeli olarak kaldırılacağını

belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, "İşbirliği mekanizmalarını

canlandıracağız. Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu

(KEK) toplantısı sonbaharda, Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)

zirvesi ise önümüzdeki yıl düzenlenecek"

ifadelerini kullandı. Putin

ayrıca, Türk Akımı Projesi'nde, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak

kısmın gerçekleştirilmesi için hiçbir şüphelerinin olmadığını belirterek,

projenin Avrupa'ya gaz akışı sağlayacak bölümü için Avrupalı

yetkililerle görüşme yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan da "Türk

Akımı Projesi hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir. Projenin

Avrupa'ya geçmesi noktasında adımlar sürdürülecektir" derken,

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasına ilişkin "Süratle

karar alınacak ve

böylece Akkuyu stratejik yatırım konusu içinde yerini alacak. Teşvik

yasasından istifade edecektir" ifadesini kullandı.

Putin'in charter

uçuşlarının tekrar başlayacağını söylediğini ifade eden Erdoğan "Bu

ilişkileri hareketlendirecek" diye konuştu.

"Suriye, ayrı bir toplantıda değerlendirilecek"

İki liderin gündeminde Suriye konusu da var. Cumhurbaşkanı

Erdoğan, gazetecilerden gelen bir soru üzerine 'henüz' Suriye krizini

ele almadıklarını, Putin ile dar kapsamlı ikili bir görüşme daha

yapacaklarını ve bu konunun bu toplantıda ele alınacağını söyledi.

Putin ise "Suriye sorununun çözümündeki görüş ayrılıklarının herkes

farkında. Bakanlarla birlikte ayrı bir toplantıda ele alacağız. Bilgi

paylaşımı yapacağız. Demokratik değişimlerden bahsettiniz.

Demokratik değişimler ancak demokratik yöntemlerle sağlanır.

Görüşlerimizin ortaklaşması bence yine de mümkün. Çünkü ortak bir

amacımız var, o da Suriye krizinin çözülmesi" şeklinde konuştu.