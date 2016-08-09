Erdoğan ile Putin görüştü

24 Kasım 2015'te Rus Ordusu'na ait bir savaş uçağının Suriye
sınırında Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi nedeniyle
Türkiye ile Rusya arasında aylar boyu süren gerginliğin ardından, ikili
ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. St. Petersburg'daki Konstantin
Sarayı'nda bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk görüşmenin
ardından düzenledikleri basın toplantısında ikili ilişkilerin eskiye
dönmesi konusunda kararlılıklarını vurguladılar. Putin, "Bu görüşme iki
ülke ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıyor. Türk-Rus
ilişkilerinin tamamına yönelik yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.
Önceliğimiz krizden önceki döneme dönmektir. Bu çok önemli bir
hedeftir" derken Erdoğan, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin
geçmişe
göre çok daha güçlendiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
"Türk Akımı Projesi hızlı
bir şekilde hayata geçirilecektir"
Türkiye'ye karşı olan kısıtlamaların
kademeli olarak kaldırılacağını
belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, "İşbirliği mekanizmalarını
canlandıracağız. Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu
(KEK) toplantısı sonbaharda, Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)
zirvesi ise önümüzdeki yıl düzenlenecek"
ifadelerini kullandı. Putin
ayrıca, Türk Akımı Projesi'nde, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak
kısmın gerçekleştirilmesi için hiçbir şüphelerinin olmadığını belirterek,
projenin Avrupa'ya gaz akışı sağlayacak bölümü için Avrupalı
yetkililerle görüşme yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan da "Türk
Akımı Projesi hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir. Projenin
Avrupa'ya geçmesi noktasında adımlar sürdürülecektir" derken,
Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasına ilişkin "Süratle
karar alınacak ve
böylece Akkuyu stratejik yatırım konusu içinde yerini alacak. Teşvik
yasasından istifade edecektir" ifadesini kullandı.
Putin'in charter
uçuşlarının tekrar başlayacağını söylediğini ifade eden Erdoğan "Bu
ilişkileri hareketlendirecek" diye konuştu.
"Suriye, ayrı bir toplantıda değerlendirilecek"
İki liderin gündeminde Suriye konusu da var. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, gazetecilerden gelen bir soru üzerine 'henüz' Suriye krizini
ele almadıklarını, Putin ile dar kapsamlı ikili bir görüşme daha
yapacaklarını ve bu konunun bu toplantıda ele alınacağını söyledi.
Putin ise "Suriye sorununun çözümündeki görüş ayrılıklarının herkes
farkında. Bakanlarla birlikte ayrı bir toplantıda ele alacağız. Bilgi
paylaşımı yapacağız. Demokratik değişimlerden bahsettiniz.
Demokratik değişimler ancak demokratik yöntemlerle sağlanır.
Görüşlerimizin ortaklaşması bence yine de mümkün. Çünkü ortak bir
amacımız var, o da Suriye krizinin çözülmesi" şeklinde konuştu.