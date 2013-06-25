Erdoğan ile Obama telefonda 1 saat Gezi Parkı ve Suriye'yi konuştu

Başbakan Tayyip Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. İlerleyen saatlerde Başbakanlık'tan görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan biri de, Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama arasındaki görüşmeydi.

Arınç, Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında Obama ile yaklaşık 1 saat telefonda görüştüğünü söyledi.

Arınç'ın, "Çok olumlu geçtiğini ben biliyorum. Ancak bu konuda belki hükümetlerarası ikili bir açıklama olabilir" dediği görüşmeyle ilgili, gece yarısından sonra Başbakanlık'tan bir açıklama geldi.

Ağırlıklı olarak Suriye meselesinin ele alındığı görüşmede, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunulduğuna yer verilen açıklamada, G8 Zirvesi'ndeki Suriye gündemi ve 2. Cenevre Toplantısı'nın hazırlıklarının da değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İki lider, Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına işaretle, siyasi çözüm için Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışmaya, Suriye Koalisyonunu ve Yüksek Askeri Konseyini desteklemeye devam edeceklerini belirtmişler; terörizmle mücadele konusunda da ortak çalışma ve koordinasyonun süreceğini ifade etmişlerdir.

Başbakanımız Sayın Erdoğan, görüşme vesilesiyle Gezi Parkı'yla ilgili olaylar hakkında da ABD Başkanı Sayın Obama'ya bilgi vermiştir.

İki lider, görüşme sırasında, basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra şiddet içermeyen toplantı ve gösteri özgürlüğünün de her iki ülkenin ortak değerleri arasında olduğunu vurgulamışlardır.”





Beyaz Saray’dan açıklama

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan gelen açıklamada ise, iki liderin Suriye ile Gezi Parkı odaklı gelişmeleri konuştuğu belirtildi.

İki liderin görüşmede, Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı ifade edilen açıklamada, bu bağlamda Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanması, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de siyasi bir çözümün takibine yönelik ortak kararlılığı, Suriye Koalisyonu ve Yüksek Askeri Konseyi'nin etkinliğini artırmak için ilave destek sağlanması ihtiyacı ve iki ülke arasında olası durum planlamaları ve terörle mücadele çabalarında yakın düzeyde ikili işbirliğinin önemi gibi konuların konuşulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan Erdoğan ayrıca Türkiye'deki durumu anlattı. İki lider, şiddete başvurulmamasının, ifade ve toplanma özgürlüğü haklarının ve özgür bir basının önemini ele aldı" ifadesi kullanıldı.