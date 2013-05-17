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Erdoğan ile Obama birbirlerine nasıl hitap ediyorlar?

'Başbakan Erdoğan, Obama'ya 'Barack Hüseyin' olarak hitap ediyor'

17 Mayıs 2013 11:20

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın birbirlerine isimleriyle hitap ettiğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında Erdoğan-Obama görüşmesinin perde arkasında yaşananları anlattı.

"Görüşmeler son derece güzel bir ortamda geçti. Her şeyden önde iki lider birbirine büyük saygı duyuyor ve güveniyor. Her şey konuşuldu ancak karşılıklı güven esasında samimi bir şekilde konuşuldu" diyen Çavuşoğlu, "İki lider ilk isimleriyle birbirlerine hitap ediyorlar. Başbakan Erdoğan, Obama'ya 'Barack Hüseyin' olarak hitap ediyor" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyi açık konuşan bir lider olarak tanındığını hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'ın dostane bir şekilde ABD'nin yaptığı hataları da Obama'ya söylediğini belirtti. Beyaz Saray'daki 6'lı akşam yemeğinde daha çok Suriye konusunun ele alındığını tahmin ettiğini dile getiren AKP Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her iki lider hangi konuların gündeme gelmesi gerektiğini ifade ettiler. Ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuşuldu. Bölgesel konular ve Suriye tüm yönleriyle konuşuldu. ABD ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için komisyon kurulacak" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Suriye'nin yanısıra Başbakan Erdoğan'ın Kıbrıs ve Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesini de gündeme getirdiğini belirtti.

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