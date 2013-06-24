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Erdoğan ile Obama arasında sürpriz görüşme

Arınç, Başbakan Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında ABD Başkanı Obama ile yaklaşık 1 saat telefon görüşmesi yaptığını açıkladı

24 Haziran 2013 23:46

Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında ABD Başkanı Barack Obama ile yaklaşık 1 saat telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Arınç, Başbakan Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında ABD Başkanı Obama ile yaklaşık 1 saat telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Bakanlar Toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında ABD Başkanı Barack Obama ile yaklaşık 1 saat telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Arınç, "Telefon görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ben biliyorum. Ancak bu konuda belki hükümetler arası ikili bir açıklama olabilir" dedi.

 

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