Erdoğan ile Obama arasında sürpriz görüşme

Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında ABD Başkanı Barack Obama ile yaklaşık 1 saat telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Arınç, Başbakan Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında ABD Başkanı Obama ile yaklaşık 1 saat telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Bakanlar Toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 17.00 sıralarında ABD Başkanı Barack Obama ile yaklaşık 1 saat telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Arınç, "Telefon görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ben biliyorum. Ancak bu konuda belki hükümetler arası ikili bir açıklama olabilir" dedi.