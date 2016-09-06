Erdoğan ile Obama arasında kritik 'Suriye' diyaloğu

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın Çin'de düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin olarak kulis yazdı. Zeyrek, iki liderin görüşmesini "Erdoğan, 'Münbiç’teki PYD’liler çekildi, sadece Suriye Demokratik Güçleri adlı yapının Arap unsurları kaldı' diyen Obama’ya 'PYD çekildiğine göre Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Münbiç’e çatışmasız girecek demektir' yanıtını verdi" ifadeleriyle aktardı.

Deniz Zeyrek'in "Kritik diyalog" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2016) haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama’nın Çin’de yaptığı görüşmenin en kritik detayına Hürriyet ulaştı.

Buna göre Erdoğan, “Münbiç’teki PYD’liler çekildi, sadece Suriye Demokratik Güçleri adlı yapının Arap unsurları kaldı” diyen Obama’ya “PYD çekildiğine göre Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Münbiç’e çatışmasız girecek demektir” yanıtını verdi.

Yönetiminiz ilişkiyi kesmeli

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Erdoğan ve Obama’nın başkanlık ettiği heyetlerararası görüşmelere Fetullah Gülen’in iadesi ve Suriye’deki durum damgasını vurdu. Erdoğan, Suriye’de sürmekte olan Fırat Kalkanı harekâtı hakkında bilgi verirken, PYD konusundaki beklentilerini şu sözlerle aktardı:

“Türkiye, müttefiki ABD’den YPG/PYD’nin Fırat nehrinin doğusuna geçmesi konusunda kararlı bir tutum sergilemesini bekliyor. YPG/PYD PKK terör örgütü ile birdir, beraberdir. Yönetiminiz, YPG/PYD ile ilişkisini tamamen kesmelidir.”

Bunun üzerine Obama, YPG/PYD’nin Fırat’ın doğusuna geçtiğini anlattı. Obama’nın anlatımının ardından Menbiç kentindeki durum gündeme geldi. ABD heyeti, Menbiç’te YPG/PYD unsuru kalmadığını belirterek “Kalanlar Suriye Demokratik Güçleri’ni oluşturan Arap unsurlar” bilgisini paylaştılar.

ABD’nin verdiği bu bilginin ardından Erdoğan, ÖSO’nun Sacur nehrinin kuzeyini tamamen ele geçirdiğini anlatıp, ÖSO unsurlarının Menbiç’in olduğu cep şeklindeki bölgeye de yerleşmek istediğini de anlattı. Erdoğan, Obama’ya “Artık PYD çekildiğine göre ÖSO birlikleri Münbiç’e çatışma olmadan girecek demektir” görüşünü iletti. Diplomatik kaynaklar, Obama’nın PYD konusunda Türkiye’nin isteklerini yerine getirme niyetini ortaya koyduğunu, ancak gerçeğin arazide anlaşılacağını söylediler.

Edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay, ÖSO unsurlarının Menbiç’e çatışmasız bir şekilde girebilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ile görüşme trafiği başlattı.