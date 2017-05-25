Erdoğan ile Merkel İncirlik'i görüştü

Brüksel'deki NATO liderler zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün öğleden sonra ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Almanya arasında gerilim yaşandığı bir dönemde gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansı dpa'ya görüşmede İncirlik meselesinin ele alındığını doğruladı. Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret izni vermemesi iki ülke arasında gerilim yaratmıştı.

Almanya Başbakanı Merkel Brüksel'deki görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ziyaret izni verilmezse, askerleri İncirlik'ten çekme tehdidinde bulunmuştu. Merkel, "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesinin şart olduğunu bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede açıkça dile getireceğim" diyerek, aksi takdirde "askerlerin İncirlik'i terk etmesi gerekeceğini" vurgulamıştı.

Ancak Seibert, Erdoğan-Merkel görüşmesinde meselenin çözülüp çözülmediğine dair bilgi vermedi.

Anadolu Ajansı da, Erdoğan'ın Merkel ile yaptığı görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü duyurdu.

İncirlik krizinin nedeni

Ankara, Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin İncirlik Hava Üssü'nde konuşlanan Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. Türk hükümeti gerekçe olarak da 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantısı olduğu iddia edilen Türk subat ve diplomatlarına Almanya'nın iltica hakkı tanımasını göstermişti.

İncirlik Hava Üssü'nde IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona destek için 250 civarında Alman askeri görev yapıyor. Alman askerlerinin yurt dışındaki misyonlarının Alman Meclisi tarafından onaylanması gerektiği için "parlamento ordusu" olarak adlandırılıyor. Bu nedenle de, milletvekilleri açısından Alman askerlerini ziyaret etmek önem taşıyor.

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DW/dpa, JD/ÖA