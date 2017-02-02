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Erdoğan ile Merkel arasında 'İslamist terör' polemiği

"DEAŞ terör örgütünden dolayı 'İslamist terör örgütü' ifadesini kullanırsak bu üzücü olur"

02 Şubat 2017 19:33

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği ortak basın toplantısında "İslamist terör" polemiği yaşandı. "Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması için Alman Hukuk devletine aykırı bir şey olmamalı demokratik sistemde..." dediği esnada Merkel'in sözünü kesen Erdoğan, "İslamla terör bir araya gelemez. İslamın kelime anlamı barıştır. Biz bu ifadeyi terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer. Biz DEAŞ terör örgütünden dolayı İslamist terör örgütü ifadesini kullanırsak bu üzücü olur. Kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak zorundayız. Ben şahsen bir Müslüman olarak bunu asla kabul edemem" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın ardından yeniden söz alan Merkel de "Almanya'da Müslümanların inançlarını özgürce yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle İslami ile İslamist arasında bir fark var. İnsanlarımızın Müslümanlara çok büyük takdir duyduklarını ve terörle mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Merkel ayrıca, Erdoğan ile ikili görüşmelerinde "basın özgürlüğü"ne vurgu yaptığını belirtti. Merkel şunları söyledi:

"Bu önemli süreçte ifade özgürlüğüne saygı duyulmasının çok önemli olduğunu ifade ettim. Basın ve medya özgürlüğüne de işaret ettim. Alman gazeteciler için de akreditasyonlarını burada çalışmak için almaları gerektiğini, endişelerimiz olduğunu ifade ettim" 

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