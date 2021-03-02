Erdoğan ile Macron, 5 ay sonra ilk kez görüşecek

Türkiye ile Fransa cumhurbaşkanlarının eylül ayından beri ilk kez bu akşam video konferans yoluyla görüşme gerçekleştireceği, Elysee Sarayı tarafından duyuruldu.

Fransız ajansı AFP, Elysee Sarayı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TSİ 20.00'de video konferans yoluyla görüşeceğine dair açıklamasını haberleştirdi.

İki liderin eylül ayından beri ilk kez gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde özellikle ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bulunduğu belirtildi.

'Sevgili Emmanuel', 'Değerli Tayyip'

20 Ocak'ta ABD'li haber sitesi Politico, Erdoğan'ın, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasında uzlaşılan AB zirvesinden bir hafta sonra koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Fransız mevkidaşına gönderdiği geçmiş olsun mektubunu aktarmıştı.

Habere göre Erdoğan, "Sevgili Emmanuel," diye hitap ettiği Macron'a 'yeniden görüşme' çağrısı yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı da cevabına Türkçe "Değerli Tayyip" diyerek başlamıştı.