-ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU KIRKPINAR'DA BULUŞACAK EDİRNE (A.A) - 08.07.2011 - 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i kent girişinde karşılamasıyla başladı. Edirne Belediyesi önünde davul ve zurnayla hareket eden Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi başkanlığındaki ve aralarında milletvekilleri, siyasetçiler, sivil toplum örgüt temsilcileri, eski Kırkpınar ağalarının bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere Talatpaşa Asfaltı'na kadar yürüdü. Kaldığı otelden yaya olarak hareket eden Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le, özel bir hastanenin önünde buluşan Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Kırkpınar Ağası Selim'e önce çiçek verdi daha sonra da ağalık kemerini taktı. Belediye Başkanı ve Ağa, ardından kortejle birlikte Edirne Belediyesine geçti. Sedefçi, burada yaptığı açıklamada, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i karşıladıklarını ve ağalık kemerini taktıklarını anımsattı. 650 yıllık Kırkpınar tarihine bugün yeni bir sayfa eklediklerini ifade eden Sedefçi daha sonra Edirne Valisi Gökhan Sözer, Kırkpınar Ağası ile birlikte Ankara'ya yaptıkları ziyaretler hakkında bilgi verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ettiklerini ve Kırkpınar'a davet ettiklerini vurgulayan Sedefçi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Edirne'ye gelerek Kırkpınar yağlı güreşlerini izleyeceklerini bildirdi. Sedefçi, şöyle devam etti: ''Pazar günü Kırkpınar er meydanında, yiğitlerin nam saldığı, harman olduğu, alın teri ve onurunun dolaştığı alanda siyasi hayatımızda da büyük bir yeni sayfa açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Spor müsabakasında iki lideri yan yana getirerek belki de ülkemizin yarınlarına çok daha ılımlı yaklaşımların yansımasını sağlama olanaklarını elde etmiş olacağız diye düşünüyorum. Ağamızla, Güreş Federasyonumuzla kol kola girdik. Şu anda herkesle kol kola girerek en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz.'' Konuşmanın ardından Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, Başkan Hamdi Sedefçi'ye özel yaptırdıkları kemeri taktı. Daha sonra Sedefçi, CHP Milletvekilleri Recep Gürkan, Kemal Değirmendereli'nin de yer aldığı kortej, Edirne Valisi Gökhan Sözer'in de gelmesiyle, Atatürk Anıtı'na yürüdü. Törenlere Pehlivan Mezarlığı'nda devam edildi. Kara Emin ve Adalı Halil'in mezarı başında Edirne Müftü Vekili Yusuf Tuna'nın duası eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşlar dua etti. 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılışı saat: 18:30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.