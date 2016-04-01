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"Erdoğan ile Kerry arasında 57 kelimelik görüşme"

Kısa görüşmede, Suriye ve IŞİD meseleleri konuşuldu

01 Nisan 2016 13:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Washington'da çarşamba akşam saatlerinde ağırlayan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry görüşmeye ilişkin  ‘’Suriye’de süre giden siyasi değişimi, koalisyonun IŞİD’i zayıflatma ve yenme gayretlerini değerlendirdiğini ve ortak tehdide karşı sahada yapılan iyileşmeyi ve bu ortaklığın güçlendirilmesi için yollar arandığını" söyledi.

Haberdar'dan İlhan Tanır'ın haberine göre, Kerry ile Erdoğan’ın görüşmesi hakkında ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kullanılan kelime sayısı ise sadece 57.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’i Washington’daki Rezidansta Çarşamba akşam saatlerinde ağırladı.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, sözcü John Kirby aracılığı ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamanın, Kerry’nin diğer görüşmeleri ile ilgili açıklamalarına oranla çok daha kısa olduğu görüldü.  ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada da, diğerlerinde olmadığı halde, Kerry’nin Erdoğan ile ‘’kısa bir görüşme’’ yaptığı özellikle vurgulandı. Açıklamaya göre Erdoğan ile Kerry ‘’Suriye’de süregiden siyasi değişimi, Koalisyonun Daiş’i zayıflatma ve yenme gayretlerini değerlendirdi, bu ortak tehdide karşı sahada yapılan iyileşmeyi ve bu ortaklığın güçlendirilmesi için yolları konuştu’’ dendi.
 

Kerry’nin Çarşamba günü yaptığı diğer yabancı ülke liderleri ve yetkilileri ile yaptığı açıklamaların büyüklüğü şöyle:  

Kerry-Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 162 kelime  

Kerry-Arjantin Dışişleri Bakanı Malcorra: 154 kelime  

Kerry-Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval: 142   Kelime

Kerry-Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry: 68

 

 

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