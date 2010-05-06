Erdoğan ile Hisarcıklıoğlu 40 dakika görüştü

T24

Meclis’e geldi

Genel Kurul’a davet etti

İstihdam gerilimi



Baykal’dan kurultay yanıtı



Başbakan Tayyip Erdoğan, “İşsizliğin çözümü için her TOBB üyesi bir kişi istihdam etsin” önerisini kabul etmemesi nedeniyle ağır biçimde eleştirdiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile buzları, Meclis’te sürpriz biçimde gerçekleşen gece yarısı görüşmesi ile eritti. Önceki gece geç saatlere kadar süren anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ardından bir araya gelen Hisarcıklıoğlu ile Erdoğan arasındaki buzların eridiğini, Hisarcıklıoğlu’nun ziyaret sonrasındaki neşeli tavırları ortaya koydu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Hisarcıklıoğlu, Erdoğan’ı, mayısın ikinci haftası gerçekleştirilecek olan TOBB Genel Kurulu’na davet etti.Hisarcıklıoğlu, önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda yapılan anayasa değişikliği teklifi oylamalarının sona ermesinin ardından Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu, oylamalar sürerken tek başına geldiği Meclis’te gizlice Erdoğan’ın makam odasına çıktı. Oylamaların sona ermesinin ardından, 23.00 sıralarında başlayan sürpriz görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Hisarcıklıoğlu’nun oldukça keyifli olduğu görüldü. Karşılaştığı kişilere espriler yapan Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına bir açıklama yapmadan Meclis’ten ayrıldı. Hisarcıklıoğlu’nun neşeli tavrı, Erdoğan’la yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiği ve buzların bütünüyle eridiği şeklinde yorumlandı.Görüşme, Erdoğan’ın TOBB’a yönelik sert eleştirilerinin ardından Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdiği ilk temas oldu. Görüşme sırasında, Hisarcıklıoğlu’nun TOBB’un, Gazze’de kurmaya çalıştığı “TOBB Barış için Sanayi Projesi”ni anlattığı öğrenildi. Proje, İsrail’in Gazze bölgesine yaptığı saldırılar sebebiyle dondurulmuş, ardından projenin gündemde kalması için Batı Şeria’ya kaydırılmıştı. Hisarcıklıoğlu’nun görüşmede Erdoğan’a proje konusunda yapılan çalışmalar ile katedilen mesafeye ilişkin bilgi aktardığı kaydedildi.Görüşmede, Hisarcıklıoğlu’nun, Erdoğan’ı mayısın ikinci haftası gerçekleştirilecek TOBB Genel Kurul toplantısına davet ettiği öğrenildi. Ayrıca akaryakıttaki yüksek vergilendirmenin kayıtdışı ekonomiyi büyüttüğü değerlendirmeleri ile alkollü içkilerdeki yüksek verginin kaçak içki satışını tetikleyerek yol açabileceği olumsuz etkilerin de gündeme geldiği belirtildi.Erdoğan, “Her TOBB üyesi bir kişiyi işe alsın” önerisini reddeden TOBB yönetimine sert eleştiride bulunmuş, “Hep hükümet verecek. Bırakın maaşınızı da biz ödeyelim o zaman” demişti.İlerleyen günlerde de TOBB çıkışlarına devam eden Erdoğan, “Beyefendiler kızmasınlar, rahatsız olmasınlar. Şu anda Güneydoğu’da, Doğu’da 18 yaşın altında 200 liraya 100 liraya çalışan çocuklar var. Hayır desinler bana. Gerçekler ortada. Ben bunun için de emek sömürü dedim. Böyle bir sömürüyü yapamazsın” diye konuşmuştu.Erdoğan’a Genel Kurul davetinde bulunan TOBB yönetiminin, benzer bir daveti CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a da ilettiği, partisinin TOBB Genel Kurulu ile aynı tarihlere denk gelen kurultayını gerekçe gösteren Baykal’ın daveti reddettiği öne sürüldü. Baykal’ın kendisi yerine parti yönetiminden bir başka ismi Genel Kurul’a gönderebileceği kaydedildi.