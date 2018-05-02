Erdoğan ile Gül, bir araya gelecek mi?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Çevre ve Şehirclik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının Kayseri'deki nikâhında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir araya gelip gelmeyeceğini ilişkin olarak henüz Gül'ün düğüne katılacağına dair bir teyitte bulunmadığını belirtti.

Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Erdoğan ile Gül’ün, Özhaseki’nin kızının nikâh şahitleri olma ihtimali kulisleri hareketlendirdi" dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı ama Erdoğan yönetimine de sert eleştirilerde bulunmuştu" diyen Selvi, "O nedenle Zeynep Özhaseki’nin bu mutlu günü bir anda siyasetin ilgi odağı haline geldi. Erdoğan ile Gül nikâhta bir araya gelse birbirlerine ne diyecekler merak ediyorum. Ama edindiğim bilgilere göre Abdullah Gül, şu ana kadar nikâha katılacağına dair bir teyitte bulunmamış" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını belirten Selvi, "Kayseri’de kalacağı yer bile hazırlandı. Ancak Abdullah Gül, Erdoğan’la aynı masada yer almamak için düğüne katılmayacak gibi. Ama katılırsa son dönemlerin en ilginç nikâhı olacağından eminim" yorumunda bulundu.