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Erdoğan ile görüşen Destici: Milletvekili seçiminde de ittifakın yanındayız

Basına kapalı yapılan görüşme bir saat sürdü

27 Nisan 2018 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile kurulan 'Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren ve 'Cumhur İttifakı'nın da konuşulduğu  görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, "Gündemdeki konuları değerlendirdik, fikirlerimizi paylaştık. Sadece ittifak ile ilgili değil, diğer konuları da konuştuk. Kendisinin de fikirlerini dinledik, samimi tavırları ve paylaşımları için teşekkür ederim. BBP'nin cumhur ittifakını desteklediğini söyledim, bugün de aynı noktadayız.  BBP, kendi kurumlarıyla birlikte ittifakın içinde nasıl bulunulacağı kararını verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, BBP'nin duruşuna, tavrına önem veriyor. En kıymetli olanı bizim için budur" dedi.

"BBP, başından itibaren hem sistem değişikliğini destekledi, hem ittifak yasasını hem de cumhur ittifakını doğru bulduğunu, desteklediğini ifade etti"  diyen Destici "Biz bugün de aynı noktada duruyoruz, cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, milletvekilliği seçimlerinde de tavrımız budur"  açıklamasında bulundu.

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