Erdoğan ile görüşen CHP'li belediye başkanı Seçer: Her şey Mersin için

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Seçer, 14 Şubat’ta Erdoğan'a, "Mersin metrosunu yatırım programına aldınız. Bu kararınıza rağmen, çoğunluğa sahip Cumhur İttifakı'ndan komisyon üyeleri borçlanma talebimizi reddetti” ifadeleriyle seslenmişti. Bu çağrıdan iki ay sonra Erdoğan ile gerçekleşen görüşmede Mersin’de yaşanan gelişmeleri paylaştığını, Mersin Metrosu dış finansman onayı konusunda destek istediğini belirten Seçer görüşmeye dair şunları kaydetti:
“Sn.Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile dün görüşme gerçekleştirerek şehrimizde yaşanan gelişmeleri paylaştım. Mersin metrosu dış finansman onayı ve şehrimizin sorunlarının çözümüne destek istedim. Daha güzel bir #Mersin için uyum ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. Her şey Mersin için.”
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CHP’yi belediyelerin onay beklediği projeler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 23 Ocak tarihinde CHP’li Belediyelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay beklediği projelere dair açıklama yapmıştı. İstanbul’dan Adana’ya Erdoğan’ın onayını bekleyen projeler şu şekilde sıralanmıştı:
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 300 otobüs alımı için 90 milyon Euro ve Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap arası metro hattı için 638 milyon dolarlık maliyet üzerinden yaptığı anlaşmalar.
-İzmir Büyükşehir Belediye’sinin 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından, ‘Afet Sonrası Acil Destek Kredisi’ için Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık anlaşma.
-Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması’ ile ‘Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulumu’ projeleri kapsamında kredi anlaşmaları.
-Adana Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıncılar-Stadyum Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi.”