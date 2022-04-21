Erdoğan ile görüşen CHP'li belediye başkanı Seçer: Her şey Mersin için

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Seçer, 14 Şubat’ta Erdoğan'a, "Mersin metrosunu yatırım programına aldınız. Bu kararınıza rağmen, çoğunluğa sahip Cumhur İttifakı'ndan komisyon üyeleri borçlanma talebimizi reddetti” ifadeleriyle seslenmişti. Bu çağrıdan iki ay sonra Erdoğan ile gerçekleşen görüşmede Mersin’de yaşanan gelişmeleri paylaştığını, Mersin Metrosu dış finansman onayı konusunda destek istediğini belirten Seçer görüşmeye dair şunları kaydetti:

“Sn.Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile dün görüşme gerçekleştirerek şehrimizde yaşanan gelişmeleri paylaştım. Mersin metrosu dış finansman onayı ve şehrimizin sorunlarının çözümüne destek istedim. Daha güzel bir #Mersin için uyum ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. Her şey Mersin için.”