Erdoğan ile Demirtaş'ın '6-8 Ekim olayları' tartışmasına CNN Türk, 'özel dosya' ile dahil oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş arasında yaşanan "6-8 Ekim olayları" tartışmasına CNN Türk de, "özel dosya" hazırlayarak dahil oldu.

Erdoğan'ın “53 Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş’ın ellerinde bulanmıştır” ifadesine 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın yanıtı “53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı paylaşırsan söz veriyorum senin lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim” olmuştu.

"Özel Dosya: 6-8 Ekim olaylarında ne olmuştu?​" başlığıyla yayımlanan haberde, Demirtaş'ın “Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım, tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarihi ittifakı da tarihi birliği de oluşturma fırsatımız olsun" ifadesine de yer verildi.

"Aynı günlerde ise tarihe ‘6-8 Ekim Olayları’ olarak geçecek olan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği sokak çatışmalarının fitili ateşleniyordu. HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıda ‘Halklarımızı sokağa çıkmaya, çıkmış olanlara destek vermeye çalışıyoruz' denildi" diye devam eden haberin tam metni şöyle:

2014’ün yaz aylarında DEAŞ, Suriye topraklarında adım adım ilerliyor ve koalisyon güçleri de terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele ediyordu. Terör örgütü DEAŞ’ın hedefinde Kobani, diğer adıyla da Ayn Al Arab vardı. Türkiye sınırına yakın bir mesafede bulunan Kobani yaklaşık 54 bin nüfuslu, çoğunlukla Kürt, Arap ve Türkmenlerin yaşadığı bir kent.

Terör örgütü DEAŞ 2014 yılının haziran ayında üç koldan bombalı araçlarla Kobani’ye saldırı düzenledi. Saldırılar haftalarca devam ederken bir başka terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG de Kobani’yi ele geçirmeyi hedefliyordu.

Söz konusu saldırılar devam ederken HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu bir heyet Kobani’ye gitti.

Demirtaş Kobani’den dönüşünde ise şu açıklamayı yaptı: “Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım, tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarihi ittifakı da tarihi birliği de oluşturma fırsatımız olsun.”

Aynı günlerde ise tarihe ‘6-8 Ekim Olayları’ olarak geçecek olan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği sokak çatışmalarının fitili ateşleniyordu. HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıda ‘Halklarımızı sokağa çıkmaya, çıkmış olanlara destek vermeye çalışıyoruz” denildi.

Bu çağrı sonrasında Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Van’da başlayan olaylar kısa sürede yayıldı ve sokak çatışmaları yaşanmaya başladı.

Taş ve sopalarla başlayan çatışmalarda kısa süre sonra silahlar da kullanılmaya başlandı. 7 Ekim 2014’te Yasin Börü ve 3 arkadaşı Diyarbakır’da terör örgütü üyeleri tarafından katledildi.

3 gün süren olaylar sonrası bilanço son derece ağırdı. 6-8 Ekim Olayları sırasında 53 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı. Çıkan olaylarda 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, 88 özel araç, 40 kamu aracı ve bir parti binası tahrip edildi.

Yaşanan bu kanlı olaylar sonrası Selahattin Demirtaş, “Biz yaptığımız çağrıda asla şiddet kullanılması çağrısı yapmadık” dedi.

6-8 Ekim Olayları nedeniyle 189 kişi gözaltına alındı bunlardan 45’i tutuklandı.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, mart ayında Demirören Grubu'na 1.1 milyar dolara satılmıştı. Söz konusu satışın ardından Doğan Medya Grubu'nun yayın politikasında bazı değişiklikler yaşanmıştı.