'Erdoğan ile Davutoğlu arasında dört eski bakan çatlağı' iddiası

Ankara kulislerinde AKP’nin, komisyondaki Yüce Divan’a sevk oylaması ertelenen 4 eski bakanıyla ilgili, “Yüce Divan’a mı gönderelim, aklayalım mı?” kararının ardından kritik bir tercih daha yapmak zorunda kalacağı belirtiliyor. AKP kulislerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun soruşturulan bakanların seçimde yeniden milletvekili adayı olmalarına karşı olduğu konuşuluyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Davutoğlu’nun Yüce Divan konusunda anlaşsalar bile bakanların adaylıkları konusunda kriz yaşayabilecekleri değerlendirmeleri yapılıyor.

17 Aralık yolsuzluk iddialarını soruşturan Meclis komisyonunda 4 eski bakanla ilgili yaşananlar, AKP’nin art arda iki zorunlu karar vereceği bir sürece girmesine neden oldu. AKP ilk kararını 5 Ocak’a ertelenen komisyonda ve ardından Meclis Genel Kurulu’ndaki 4 bakan hakkındaki Yüce Divan oylamasında verecek.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, AKP’de, komisyonda son andaki oylama ertelemesinin Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüş ayrılığından kaynaklandığı yorumları yapılıyor. Erteleme ile kazanılan sürede bu görüş ayrılığının giderilmesinin, Yüce Divan’a sevk ya da aklama konusunda bir kriz yaşanmadan uzlaşmaya varılmasının planlandığı belirtiliyor.

Ancak AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nu 4 bakanla ilgili en az Yüce Divan konusunda zorlayacak bir başka kritik gelişme çok konuşulmaya başlandı. 2015 seçimlerinin yaklaştığından hareketle 4 bakanla ilgili Yüce Divan kararının hemen ardından bu kez de milletvekili adaylığı konusunda verilecek karara dikkat çekiliyor.

AKP’de, soruşturulan 4 bakanın aday olup olmayacakları konusunun, seçime ilişkin tartışmaların tamamının önüne geçmiş durumda olduğu öne sürülüyor. Buna, AKP kulislerine yayılan “Başbakan Davutoğlu’nun 17 Aralık’la özdeş hale gelen bakanların yeniden milletvekili adayı olarak gösterilmelerini istemediği” görüşü neden oluyor.

Başbakan Davutoğlu’nun Yüce Divan’a gitseler de aklansalar da bu bakanlara aday listelerine koymak istemediği çok sayıda AKP’li tarafından ifade ediliyor.

Birlikte görüntü vermedi

Davutoğlu’nun bakanları aday yapmak istemediğine ilişkin görüşler, 3 ayı aşan başbakanlığı dönemindeki tutumuna da dayandırılıyor. Davutoğlu’nun, Başbakan olduktan bu yana eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la aynı kare içinde yer almadığının, bir arada görüntü vermediğinin altı çiziliyor. AKP’deki kaynaklar, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olarak birlikte yer aldığı kabine içinde “ilişkilerinin en zayıf olduğu, hatta uzak durduğu” iki ismin Bağış ve Çağlayan olduğunu da vurguluyor. Erdoğan kabinesi içinde Bağış ve Çağlayan’ın Davutoğlu ile “hiç barışık olmadıkları” gözlemi de seslendiriliyor. Bu bilgiler çerçevesinde “Eğer adı geçen bakanlar istifa ettirilmeyip kabinede kalmaları istenseydi Davutoğlu başbakanlığı kabul etmezdi” yorumu da yapılıyor.

Bağış tamam, ya diğer 3’ü?

AKP’de bu çerçevede tartışmalar adaylık konusunun bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği çerçevesinde de yapılıyor. 4 eski bakandan Egemen Bağış, tüzükteki 3 dönem kuralına takıldığından aday olamayacak. Ancak Çağlayan iki dönemdir, Güler ve Bayraktar daha ilk dönem milletvekili oldukları için adaylık hakları bulunuyor. AKP’de Davutoğlu’nun bu üç isme aday listelerinde yer vermek istememesi durumunda Erdoğan’la seçim öncesi en kritik karar için karşı karşıya kalabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Dokunulmaz olmayacaklar

Eski bakanların adaylıkları konusunda verilecek kararı “dokunulmazlık” konusunun da etkileyeceği belirtiliyor. 4 eski bakan aday gösterilmemeleri durumunda seçimin yapıldığı tarihten itibaren yargı karşısında dokunulmazlıklarını yitirecek. Adaylıkları konusunda Erdoğan’la Davutoğlu arasında çıkabilecek krizin en büyük nedeninin dokunulmazlık konusu olabileceği görüşü de seslendiriliyor.