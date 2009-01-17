Erdoğan ile Chavez, Yemen'de buluştu!

Yemen'in başkenti Sanaa'da dün düzenlenen İsrail'i protesto gösterisine katılan binlerce kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela lideri Hugo Chavez ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani'nin posterlerini taşıması dikkat çekti.





Dünyanın birçok yerinde sokağa dökülen Araplar, "Bizim liderlerimiz ne yapıyor? Bakın Erdoğan ta nereden kalkıp geliyor Gazze için. Arap ülkesi olamayan Venezula İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesiyor, bizimkiler daha ne kara bekleyecek?" diye öfkelerini dile getiriyorlar.





Yemen'de Erdoğan ve Chavez'e sevgi seli





Yemen'in başkenti Sanaa'da dün düzenlenen İsrail'i protesto gösterisine katılan binlerce kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Venezula lideri Hugo Chavez ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani'nin posterlerini taşıması dikkat çekti. Dünyanın birçok yerinde sokağa dökülen özellikle Araplar, "Bizim liderlerimiz ne yapıyor? Bakın Erdoğan ta nereden kalkıp geliyor Gazez için. Arap ülkesi olamayan Venezula İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesiyor, bizimkiler daha ne kara bekleyecek?" diye öfkelerini dile getiriyorlar.