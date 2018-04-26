T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'yi görüştü

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü

26 Nisan 2018 21:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek konusunun ele alındığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin istikrarı açısından önemli bir unsur olarak değerlendirdiği UNRWA'ya bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına işaret eden Guterres de UNRWA için desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye konusunda ise Suriyelilerin kalıcı barış ve huzura kavuşmaları için soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanAntonio Guterres

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24