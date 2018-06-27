Erdoğan ile Bahçeli'nin ittifak zirvesi 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 24 Haziran’da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede, Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.



