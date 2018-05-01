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"Erdoğan iktidarı gücünü yitiriyor, Meclis'teki çoğunluğunu korumak için garip bir kuralı devreye soktu"

"O ittifakın içindeki bütün partiler, barajı aşmış sayılacak ve aldığı oy kadar milletvekili çıkarabilecek"

01 Mayıs 2018 16:38

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, 24 Haziran'da gidilecek erken seçime ilişkin olarak, "Gücünü yitirmekte olan Erdoğan/AKP iktidarı, Meclis’teki çoğunluğunu korumak için, bu seçimde, akla, mantığa ve Anayasa’ya aykırı olarak “Partiler arası ittifak” kavramını ve bu ittifakın seçim barajını aşmasıyla ilgili garip bir kuralı devreye soktu: İttifak eden partilerin toplam oyu yüzde 10 barajını geçtiği takdirde, o ittifakın içindeki bütün partiler, barajı aşmış sayılacak ve milletvekili seçimlerinde, aldığı oy kadar milletvekili çıkarabilecek" dedi. 

"Üç nokta büyük önem kazanıyor" diyen Kongar, "1) Partiler arasındaki ittifak hangi partiler arasında hangi ilkeler çerçevesinde yapılacaktır? 2) Partilerin veya partiler arası ittifak grubunun propagandası hangi vaatlerle hangi politikalara dayandırılacaktır?  3) Hangi parti, kamuoyunu etkilemek için kimleri aday gösterecektir? sorularını sordu. 

 

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