Erdoğan, İklim Konferansı'nda konuştu: Asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler almalı

Fransa'da gerçekleştirilen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler üstlenmeli" dedi.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

Paris saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi tekrar iletmek istiyorum. Fransız dostlarımıza misafirperveriliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Şükranlarımı ifade ediyorum. Uluslararası toplum, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir mücadelenin eşiğindedir.

Hala 180’den fazla ülkenin ulusal niyet beyanlarını sunmuş olmaları çok değerli bir duruştur. Bu iradenin karşısında adil, etkin kapsayıcı bir anlaşmanın altına imza atmaktır. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yol haritamızı belirledik.

İmkanlarımız, çabalarımız, uluslararası destekler çerçevesinde artarak devam edecek çalışmalarımız. G20’de de yapıcı bir mesaj gönderdik. Müzakereleri olumlu sonuçlandırmak için her şeyi yapmalıyız.

Paris’te anlaşmaya varabilmemiz için ortak olduğunu kabul etmeliyiz sorunun. Paris anlaşmasında dengenin sağlanması amacıyla azaltım ve uyum konuları eşit düzeyde ele alınmalıdır, uygulama güçlendirilmelidir.

Malumuzun BM, sözleşmeyle mücadele ülkesine taraf ülkeler Ekim ayında Ankara’da bir araya geldiler. Alınan sonuçlar 21. Taraflar Konferasını da yakından ilgilendiriyor. Ülkelerimiz ve tüm dünya ülke için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler üstlenmeli.