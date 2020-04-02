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Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz

02 Nisan 2020 20:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehir hastaneleri hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca şehir hastanelerine dair verilerin olduğu bir görsel paylaştı:

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