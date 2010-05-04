'Erdoğan, ikinci kez karizmayı çizdirdi'

T 24 - Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, bugün Meclis’teki ikinci tur görüşmeler sırasında yapılan oylamada parti kapatma ile ilgili anayasa değişikliği maddesinin AKP'den gelen firelerle düşmesini yorumlarken ilginç bir tespitte bulundu.



“Bu 1 Mart tezkeresinden sonra Başbakan Erdoğan’ın karizmayı ikinci çizdirişi. Ama ben inanıyorum ki kısa sürede toparlar.” diyen Bulaç, oylamadaki firenin AKPiçindeki bir kesime mal edilebileceğini belirterek şunları söyledi: “Programa girmeden önce telefonla aradığım birkaç kişi bunun ‘derin AKP'nin işi olduğunu söylediler. Müesses nizamın devamından yana olan ve demokratikleşme sürecinden hoşnut olmayanların oluşturduğu ‘derin AKP' devreye girdi. Demik ki onlar da bayağı etkinmişler doğrusu. Şimdi bu isimlerin belirlenip ihraç edilmeleri, yolların ayrılması söz konusu olacaktır. Ben sanmıyorum ki Başbakan bu isimlerle devam etsin. Bu bakımdan aslında bir yerde hayırlı oldu bu durum. Aslında ben burada AKP'nin o, yelpazeyi çok geniş tutan felsefesinin de sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Kırk ambar yapmamak lazım. O siyasi felsefeyi özünde benimsememiş kimseler partiye kolaylıkla alındı. İkinci önemli bir grup var. Hemen her dönemde çok önemli roller oynuyorlar. ANAP ve RP döneminde de vardılar. Bu isimler sürecin demokratikleşmesinden çok da memnun değiller. ”





