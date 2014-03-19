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Erdoğan: İki ceketim var diyor, milyarlar dolarlar konuşuluyor

Erdoğan: Bir de çıkıp utanmadan, sıkılmadan ‘burada yolsuzluk yapıldı’ diyorlar… Böyle yolsuzluğa can kurban

19 Mart 2014 00:35

 
Başbakan Erdoğan, mitingi meydanında yine Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'e yüklendi. Erdoğan, "2 ceketim var başka bir şeyim yok diyor. Bu nasıl iki ceket ya… Milyar dolarlar konuşuluyor. Tesbihler, ananaslar gidip geliyor" dedi. 
 
İşte Erdoğan’ın Çanakkale mitingindeki konuşmasından satır başları:
 
 
Onların ablaları ikinci kez gelmesin ilkinde dehleyin gitsin.
30 Mart’ta bunlara gereken cevabı vereceğiz.
Bunlara vatandaşı kandırmak için her yol meşru.
Bir de bunların ağabeyleri varmış.
Bizim ağabeylerimiz burada 12 gün durmak yok.
 

'Sen hoca mısın istihbarat şefi misin?' 

 
Herkes konuşmuş, Pensilvanya’daki zat susmuş.
Susmak buysa konuşmak ne bunun izahını etmek gerek.
Ağzını açtı beddua etti.
Bir hoca efendinin bu tür işlerle alakası olur mu ya…
Sen hoca mısın istihbarat şefi misin?
Bu işlerle nasıl uğraşırsın?
 

'Bu nasıl iki ceket'

 
Bırakın uygulamayı aklından geçirmesi bile tehlikedir.
2 ceketim var başka bir şeyim yok diyor.
Bu nasıl iki ceket ya… Milyar dolarlar konuşuluyor.
Tesbihler, ananaslar gidip geliyor.
 

'Şimdi nerede uyuyorsun o önemli' 

 
Şirketle, paralar hepsi var.
Pencere kenarında uyumuş uyuyabilirsin.
Şimdi nerede uyuyorsun o önemli…
Paralar, şirketler hepsi pencere kenarında yapılmış.
Güya Pensilvanya’ya inziva için gitmiş.
Madem inzivaya çekildin.
Sana ne rafineriden, siyasetten, sana ne milletin telefonda ne konuştuğundan.
 

'Devletten 5 kuruş çıkmadı' 

 
Şimdi üçüncü İstanbul havalimanının yapıyoruz ve devletin cebinden beş kuruş çıkmıyor.
Bedeli tam 46 milyar dolar…
Havalimanını yapan şirketler 20 yıl işlettikten sonra devlete devredecek…
 

'Böyle yolsuzluğa can kurban'

 
Bir de çıkıp utanmadan, sıkılmadan ‘burada yolsuzluk yapıldı’ diyorlar…
Böyle yolsuzluğa can kurban.
3. Boğaz köprüsünü yapan şirket 7,5 yıl işletecek sonra devlete devredecek.
 
 

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