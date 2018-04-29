Erdoğan: IKBY referandumu bölgede yeni çatışmalara neden olabilir

Birleşmiş Milletler 72'nci Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni (IKBY) aldığı referandum kararlarından dönmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erbil'i girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. Karar bölgede yeni çatışmalara neden olabilir" dedi.

Türkiye'deki göçmenle konusunda da konuşan Erdoğan, toplamda yapılan harcamanın 30 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayan üç milyonun üstünde Suriyeli ve 200 bin Iraklı göçmen olduğunu belirten Erdoğan, "İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için her adımı destekliyoruz. Mülteci akınını önlemek için her türlü adımı atıyoruz." dedi.

Fırat Kalkanı Operasyonu ile 242 meskun mahalin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarından alındığını ve üç bin militanın etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, "100 bin Suriyeli ülkesine geri dönerek yerleşti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların durumu ilgili de konuştu.

Myanmar'da Arakan eyaletindeki Müslüman topluma adeta bir etnik temizlik yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Yüzbinlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır" dedi.

Kuveyt'in Katar krizinde gerçekleştirdiği arabuluculuk çalışmalarını desteklediklerini söyleyen Erdoğan "Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü yönünde çaba göstermesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Nükleer silahların her türlüsüne karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyayı nükleer silah belasından tümüyle temizlemeden bu tür sorunların üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır" dedi.

Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin tamamı aynı hak ve yetkilere sahip 20 ülkeden oluşan bir yapıya bürünmesini de önerdi.