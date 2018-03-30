Erdoğan ihtarname göndermişti; Baran Medya, Reis filminin yapımcısından özür diledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yapımına, çekimine ve gösterimine onay vermeyerek ihtarname gönderdiği hayatından kesitlerin anlatılması planlanan 'Dede Sultan' adlı filmin yapımcısı Baran Medya Grubu, yazılı bir açıklamayla Reis filminin yapımcısı Temel Kankıran’dan özür diledi.

Filmin yapımcısı Baran Medya Grubu dün (29 Mart 2018) sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir açıklamasında “Dede Sultan”ın afişinde yer alan “Reis’ten sonra bir devam filmi” ibaresinin yanlış anlaşıldığını belirten Baran Medya, bu yanlış algının oluşturulmasına senarist Murat Özdil’in sebebiyet verdiğini ve kendisinin şirketle ilişiğinin kesildiğini ifade etti.

İşte, Baran Medya Grubu'nun o açıklaması:



“Baran Media olarak son dönemde kamuoyunda oluşmuş olan yanlış algı hakkında açıklama yapmamız zarureti doğmuştur. Basında Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olduğu ileri sürülen “Dede Sultan” isimli filmimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı ile ilgili bir yapım değildir. Bu kapsamda, filmin afişleri ve fragmanlarındaki “Reis’ten sonra bir devam filmi” ibaresinin yanlış anlaşılmaya neden olması sebebiyle öncelikle kamuoyundan ve sonra Reis filminin yapımcı şirketi Kafkasör Film Akademisi ve Sayın Temel Kankıran’dan özür dileriz.



Bu yanlış algının oluşturulmasına sebebiyet veren Murat Özdil isimli şahısla şirketimizin ilişiği kesilmiş olup, kendisinin bizlere gerçek dışı beyanları yüzünden şirketimizin uğramış olduğu her türlü zarar için ve ileride katlanmak zorunda kalabileceğimiz her türlü zarar için kendisine karşı tüm hukuki yollara başvuracağımızı ifade ederiz. Bahsi geçen şahıs, Kafkasör Film Akademisi sahibi Temel Kankıran’dan filmin telif haklarını aldığını beyanla, başta şirketin sahibi olan Nur Mehmet Munar’ı kandırarak Baran Media’yı zarara uğratmıştır. Bu zarar maddi olduğu kadar, kamuoyunda yanlış bir algıya neden olması sebebi ile itibar kaybı anlamında da yaşanmıştır. Tarafımızca sonradan yapılan araştırma sonucu bahsi geçen şahsın Reis filmi yapımcısını da aynı şekilde zarara uğrattığı ve basında gerçek dışı ifadeler kullanarak kamuoyunu yönlendirdiği anlaşılmıştır.



Nitekim kendisinin bir takım anlam verilemeyen davranışları, hali hazırda asker kaçağı olması ve yalan beyanları ile şirketimizi kandırarak zarara uğratması sebebi ile şirketimizle olan tüm ilişiği kesilmiştir. Şirketimizden izinsiz şekilde şirketimize ait film yapım aletlerinin ve diğer elektronik aletlerin yine bu şahıs tarafından alınmış! olması sebebi ile de kendisi hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır. Yapımı sürmekte olan Dede Sultan isimli filmimizin kamuoyunda belirtildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızla veya onun hayatı ile bir ilgisi olmadığı gibi, Reis isimli filmle veya yapımcısı ile de bir ilgisi bulunmamaktadır. Şirketimizle ilişiği kesilen şahısların sebebiyet vermiş olduğu kamuoyunda yaratılmış olan yanlış algı sebebi ile değerli kamuoyundan ve Reis filminin tüm haklarına sahip yapımcısı Sayın Temel Kankıran’dan özür dileriz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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