Erdoğan, Japonya'ya olimpiyattan 'çekilin' dedi, 'hayır' cevabını aldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japon Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Tokyo ile İstanbul'un 2020 Olimpiyatları için rakip şehirler olduğunu hatırlatarak, “Tokyo olimpiyatlarda bize rakip olarak gözüküyor. Ama ben Başbakan'a dedim ki siz bir olimpiyat yaptınız, şimdi bu olimpiyattan çekilin bunu da biz yapalım” dedi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise Başbakan Erdoğan'ın olimpiyat çıkışına diplomatik bir dille "hayır" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki başbakan, Türkiye ve Japonya arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin bildiriyi ve daha önce imzalanan nükleer enerji işbirliği anlaşmasını taahhüt altına alan bildiriyi imzaladı.

Başbakan Erdoğan, Japon Başbakan ile stratejik ilişkiler anlaşmasını imzaladıklarını belirterek hükümetler arasında nükleer enerji santralinin kurulmasına yönelik adımı attıklarını dile getirdi.

Bu adımın çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, “Mersin Akkuyu’da bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu’yla yürüyen bir nükleer enerji santralimiz var. Şu anda da diğer bir adımı özellikle Japonya’nın Mitsubishi Firması ile Areva’nında katılacağı bir adımla birlikte Türkiye-Japonya arasında bu adımı da atmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki bu çok daha farklı bir heyecanı burada da doğuracak. Bu iki nükleer enerji santraliyle birlikte bir başka adımı atıyoruz. O da üçüncü nükleer santral için artık Türk mühendislik tecrübesinin, deneyiminin aynı zamanda ekonomik girişiminin de adımı olacak ve üçüncü nükleer enerji adımını da böylece atmış olacağız” diye konuştu.

‘Uçak düşecek diye uçağa binmeyecek miyiz’

Başbakan Erdoğan, Fukişima olayından sonra nükleer enerji konusunda olumsuz yaklaşımlarda bulunanların olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“’Japon teknolojisi şöyledir, böyledir' diyenler oldu ve biz bütün bunlara rağmen o dönemde Rusya ile bu adımı attık. Nükleer enerji noktasında bize olumsuz yaklaşanlara karşı biz bu adımı attık. Yani 'uçak düşecek, düşebilecek diye uçağa binmeyecek miyiz?' dedik.”

“Nükleer enerjide de bütün en ileri derecede teknolojik araçlar kullanılır ve bu yatırım buna göre yapılır. Milyonda birde olsa bir kaza payının olabileceğini her zaman her yerde düşünmek durumundayız. İnsanın emrinde olabilecek, insana en güzel hizmeti verebilecek enerjideki çeşitliliği artırma noktasında buna ihtiyacımız olduğuna göre, kalkınan bir ülke olduğumuz bir dönemde enerji kullanımı ne kadar artarsa medeni oluşunuzun bu bir ifadesidir. Bunu teyit etmek için bu adımı atıyoruz ve biz Ruslarla bu anlaşmayı yaptık. Şimdi de bizzat Japonya’nın kendisiyle bu anlaşmayı yapıyoruz. Temenni ederim ki kısa bir süre içerisinde onu da ben Başbakan'la özellikle görüştüm. Yani süreyi 10 yıl olarak değil, bunu da kısa bir süreye çekmek suretiyle daha kısa sürede inşallah bunu bitirelim dedik. Ve 22 milyar dolarlık bir yatırımdır bu yatırım. Böyle bir yatırımın Türkiye’ye gelmiş olması, inanıyorum ki çok çok önemli bir adım olacaktır. Tabii ki Fukişima’da ölenler hakikaten gerek Japon halkının gerekse hepimizin yüreklerini dağlamış. Ama bunlar tabiî ki olan, olabilecek, olaylardır; ama hayat devam ediyor ve şimdi daha ileri teknolojiyle bu noktada çok daha ileri, başarılı adımlar atılıyor.”

‘Türkiye-Japonya Teknik Üniversitesi kuruluyor’

Bugün Japonya Başbakanı Abe ile başka konuları konuşma imkânı olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye- Japonya Teknik Üniversitesi'ni Türkiye’de kuruyoruz. Daha sonra da aynı şekilde Japonya’da karşıtını kurmayı hedefliyoruz. Bu da gençliğimiz arasında, öğrencilerimiz arasında çok ciddi bir iletişimin ve gerek bilişim teknolojisinin zirve yaptığı bir dönemde Japonya ile Türkiye arasında böyle bir adımın atılması da çok büyük önemi ortaya koymaktadır” dedi.

İstanbul'a 3. Havalimanı ihalesini de değerlendiren Erdoğan, “Bu ihalede artık Türkiye’nin özellikle güven çıtasının nereye yükseldiğinin bir ifadesidir. Bu ihalede 3. İstanbul havalimanı ihalesi beşli bir gruba kalmış oldu. Bu Limak, Kolin, Cengiz, Mopa, Kalyon, 22 milyar 152 milyon Avro ve burada tabii müteşebbis girişimcileri şahsım, milletim adına özellikle kutluyorum. Diğer katılıp, daha sonra çekilme durumunda olan firmalara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi bundan sonrası İstanbul Havalimanı’nın gerçekleştirilmesi sürecidir. Bunu da tabii yakından takip edeceğiz ve İstanbul’a 100 milyon yıl kapasiteli böyle bir havalimanı, inanıyorum ki uluslar arası platformda da farklı bir yere taşıyacaktır” dedi.

Başbakan Erdoğan, Japon Başbakanı Abe ile Ortadoğu'daki yaşananları ve Suriye konusu üzerinde görüştüklerini belirtti.

Erdoğan: Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndan ‘çekilsin’ dedim

Başbakan Erdoğan, Japon Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Tokyo ile İstanbul'un 2020 Olimpiyatları için rakip şehirler olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, Tokyo'nun daha önce olimpiyatlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Tokyo olimpiyatlarda bize rakip olarak gözüküyor. Ama ben Başbakan'a dedim ki siz bir olimpiyat yaptınız, şimdi bu olimpiyattan çekilin bunu da biz yapalım. İsabetli olur dedim. İnanıyorum ki kendileri de bunu anlayışla karşılayacaklardır ve Tokyo Valisi'ne bu talimatı verirlerse isabetli olacaktır. Ondan sonra beraberde çalışırız dedik. Böyle güzel bir gelişme de inşallah olur diye düşünüyorum. Bunun yanında 2020 Expo bizim için önemli, desteklerini istedik” diye konuştu.

Erdoğan'ın önerisine olumsuz cevap

Japonya Başbakanı Shinto Abe, kendisinden, Tokyo'nun 2020 olimpiyatları adaylığından çekilmesini isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a olumsuz cevap verdi.

Japonya'da olimpiyatların 1964 yılında gerçekleştirildiğini vurgulayan Abe, “Ben çocuktum o zaman. Japon toplumuna olimpiyat zevkini tattırma düşüncesindeyiz. Fakat Türkiye kazanırsa ilk kutlayan olmak istiyorum. İlk kutlayacağımdan emin olun lütfen. Eğer Tokyo seçilirse sizin de ilk kutlayan olmanızı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Japon Başbakan Abe, Başbakan Erdoğan başta olmak üzere bütün Türk ilgililerin sıcak ilgilerine mazhar olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Abe, “Az katılımlı bir zirve yaptık, biraz daha katılımın olduğu bir zirve, daha sonra iş adamlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Anlamlı, değerli görüşmelerimiz oldu, çeşitli konuları ele aldık. İş adamlarımızdan ekonomi ile ilgili arkadaşlardan somut projeler konularında da değerli görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Türkiye ve Japonya'nın, tarihsel ve kültürel olarak dost ülkeler olduğunu, iki ülkenin uluslararası alanda da birbirlerine yakınlık duygusu içerisinde olduğunu belirten Shinto Abe, “Ben bu ziyaret ve görüşmelerle dostluk ilişkilerini zemin addeden konuda iki ülkenin karşılıklı menfaatlerine dayanan stratejik ortaklığın gerçekleşeceği konusunda görüşlerimiz birleşmiş durumda. Bugüne kadar olandan daha fazla böylesi toplantılar yapma konusunda da anlaşmış bulunuyoruz. Ekonomi dünyasından dostlarımızı da büyük kapsamlı altyapı çalışmaları, gıda, tıp, sağlık ve 3. ülkelerde ekonomik işbirliğinin artırılması yönünde gerçekleştirdik” diye konuştu.

Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin hızlandırılmasına karar verdiklerini belirten Abe, “Özellikle Japonya'ya yönelik nükleer enerji programında bir hak tanındığını işitmekten memnuniyet duyarız. Nükleer enerji alanında iki sözleşme yapmış bulunuyoruz. Sinop'un pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda güvenliğin temin edildiği bir enerji üretimini başarabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür alanında işbirliği ve iletişimin artırılmasını teyit ettiklerini kaydeden Japonya Başbakanı, uzay alanındaki işbirliğinin de geliştirilmesini teyit ettiklerini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Abe, Erdoğan'ın, Tokyo'nun 2020 olimpiyatları için adaylıktan çekilmesi önerisine ise olumsuz cevap verdi. Japonya'da olimpiyatların 1964 yılında gerçekleştirildiğini vurgulayan Abe, “Ben çocuktum o zaman. Japon toplumuna olimpiyat zevkini tattırma düşüncesindeyiz. Fakat Türkiye kazanırsa ilk kutlayan olmak istiyorum. İlk kutlayacağımdan emin olun lütfen. Eğer Tokyo seçilirse sizin de ilk kutlayan olmanızı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Arından ilginç bir benzetmede bulunan Japonya Başbakanı, “Japonya ve Türkiye'nin bayraklarına bakıyorum, Japon bayrağındaki güneşi, Türk bayrağındaki yıldız ve ayı bir günü temsil ediyor olarak düşündüğümüzde bunlardan biri eksik olursa bir günü tamamlamayız. İki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu, işbirliği gösterdiğinde büyük sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Bölgelerimiz ve dünyamız için katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.