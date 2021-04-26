T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, iftarda esnaflarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi

26 Nisan 2021 22:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar yemeğinde esnaflarla bir araya geldi.

Erdoğan esnafErdoğanErdoğan iftariftaresnafCumhurbaşkanlığı Külliyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24