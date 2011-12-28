T24 - Haaretz gazetesi yazarı Zvi Bar'el, "Türkiye Fransız yasasının ifade özgürlüğüne zarar verdiğini söylüyor. Erdoğan, ifade özgürlüğü şampiyonu değil" yorumunu yaparak, "İfade özgürlüğü ve gurur arasındaki çatışmada gurur kazanacak. İsrail de Türk dış politikasında kırmızı çizginin gurur olduğunu öğrendi" görüşünü savundu.



Fransa'nın "inkar yasası"ndan sonra İsrail Parlamentosu Knesset'in 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören teklifi tartışmasına İsrail basınından destek geldi. Haaretz gazetesi yazarı Zvi Bar'el, "Türkiye Fransız yasasının ifade özgürlüğüne zarar verdiğini söylüyor. Erdoğan, ifade özgürlüğü şampiyonu değil" yorumunu yaparak, "İfade özgürlüğü ve gurur arasındaki çatışmada gurur kazanacak. İsrail de Türk dış politikasında kırmızı çizginin gurur olduğunu öğrendi" görüşünü savundu. Bar'el, "Şimdi Fransa düşman ülkeler listesine katıldı" ifadesini kullandı.



Haaretz gazetesinin önemli yazarlarından Zvi Bar'el, "Komşular/ Türkiye Fransız yasasının ifade özgürlüğüne zarar verdiğini söylüyor" başlıklı haberinde, "Erdoğan, Ermeni soykırımının inkarını bir suç sayan yasa teklifi için Fransa'ya saldırıyor" diyerek Fransa'ya göre Yahudi holokostu ya da Ermeni olsun, bir holokostun cezalandırılmak zorunda olduğunu belirtti.



"Türkiye beklemiyor" diyen Zvi Bar'el, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'yı bir dizi yaptırıma "maruz bıraktığını" savunurken, "Türkiye Fransız yasasının ifade özgürlüğüne zarar verdiğini söylüyor" dedi.





'İfade özgürlüğü ve gurur arasındaki çatışmada gurur kazanacak'



Bar'el, "Erdoğan ifade özgürlüğü şampiyonu değil" yorumunu yaparak Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk'un "Ermeni katliamı" konusunda açıklamaları için aldığı cezaya işaret etti. Zvi Ba'el şöyle devam etti: "İfade özgürlüğü ve gurur arasındaki çatışmada gurur kazanacak. İsrail de Türk dış politikasında kırmızı çizginin gurur olduğunu öğrendi" diyen Bar'el, Türkiye'nin 2001'de Fransa Ermeni soykırımını tanıdığında ilişkilerini dondurduğunu ve benzer şekilde İsrail ile Mavi Marmara nedeniyle özür konusunda ilişkilerini daralttığını vurgulayarak, Türkiye'nin aynı zamanda Suriye ile de ilişkilerini kesmeye de karar verdiğini ifade etti.





'Erdoğan ve Esat arasındaki yakın ilişki bir balon gibi patladı'



Zvi Bar'el şu değerlendirmeyi yaptı: "Görünüşe göre Türkiye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'komşularla sıfır sorun' ilkesinin tersine faaliyette bulunuyor.Türkiye Ermenistan konusunda soykırımın tanınmasına karşı uluslararası bir kampanya ile mücadele ediyor. Aynı zamanda Suriye'deki olayları "katliam" olarak tanımlıyor. Erdoğan ve Esat arasındaki yakın ilişki bir balon gibi patladı."



Türkiye'nin İran, Irak ve Kıbrıs ile ilişkilerine de değinen Zvi Bar'el, "Şimdi Fransa düşman ülkeler listesine katıldı" görüşünü dile getirerek, "Politikayı şekillendirenler, Türkiye'nin gururuna zarar ya da çıkarlarına zarar bağlamında bir komşu ülkeyle yaşadığı krizin, Türkiye kısa bir dönemde bedel ödese bile, Türkiye'nin diplomatik ve siyasi yatırımı için önemli olduğu değerlendirmesini yapıyor" dedi.





