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Erdoğan: İdrisciğimin 6 çocuğu var, sizde ne var?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nüfus artış hızının düşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i örnek gösterdi

08 Şubat 2013 13:12

Başbakan Tayyip Erdoğan, nüfus artış hızının düşmesinden duyduğu rahatsızlığı Eski İçişleri Bakanı Şahin'i örnek göstererek anlattı.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nüfus artış hızının düşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i örnek göstererek, “İdrisciğim Ordu’nun nüfusunu arttırmak için çok çalıştı. Onda 6 çocuk var. Sizde ne var?” dedi.

Karadenizli milletvekilleri ve parti yöneticileriyle dün bir araya gelen Başbakan Erdoğan, hükümet olarak terörü bitirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Erdoğan, “Biz birlik ve beraberlik içinde bu işi götürmeye çalışırken, birileri de aramıza nifak tohumları sokmaya çalışabilir. Bu provokasyonlara karşı hepimiz dikkatli olmalıyız. Bu sabotajlara izin vermeyin” dedi.

“Bizde Türkçülük de Kürtçülük de olmaz, ikisine de karşıyız. Etnik ayrımlara da milliyetçiliğe de karşıyız, prim vermeyiz. Bizler aynı Allah’ın yarattığı kardeşleriz” açıklamasını yapan Başbakan Erdoğan, birliği daha da geliştirip pekiştirmek için Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgeleri arasında “kardeş il” uygulaması önerdi.

Nüfus artış hızının düşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği toplantıda, “En az 3 çocuk” önerisini yineleyen Başbakan Erdoğan, buna “İdrisciğim” diye hitap ettiği İdris Naim Şahin’i örnek gösterdi. Erdoğan, “İdrisciğim Ordu’nun nüfusunu arttırmak için çok çalıştı. Onda 6 çocuk var. Sizde ne var?” dedi.

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