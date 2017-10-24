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BBC Türkçe

Erdoğan: İdlib operasyonu büyük oranda neticelendi, önümüzde Afrin var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki operasyonun "büyük ölçüde neticelendiğini" söyledi. AKP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Önümüzde Afrin konumuz var" dedi.

24 Ekim 2017 16:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki operasyonun "büyük ölçüde neticelendiğini" söyledi.

Lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Önümüzde Afrin konumuz var" dedi.

Erdoğan, Afrin ve İdlib'i kastederek "Buralardan taviz veremeyiz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 5 günlük keşif çalışmasının ardından 12 Ekim gecesi İdlib'e asker göndermeye başlamıştı.

Bölgeye Fırat Kalkanı Operasyonu'nun yapıldığı Cerablus-El Bab hattından Özgür Suriye Ordusu militanları da getirilmişti.

Türkiye, İdlib'e "ateşkesin devamlılığını sağlamak" amacıyla girdiğini vurguluyor.

Operasyonun eskiden El Kaide ile bağlantılı olan El Nusra'nın devamı niteliğinde olan Heyet Tahrir Şam'ın bölgedeki hakimiyetine karşı düzenlendiği, TSK'nın bu bölgelere gözlem kuleleri kurarak ateşkesin devamını gözleyeceği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında ayrıca "Amerika, Suriye'de terör örgütü PKK'nın düşük çocuğu olan PYD/YPG ile Rakka operasyonu yapıyor" dedi.

" 'PKK değil' diyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakka'da bölücünün posterlerinin asılmasını ey Amerika ne ile izah edeceksin? Biz gerçeklerle konuşuyoruz. 3 bin 500'ü aşkın tır bölgeye silah taşıyor. Bunların nerede, nasıl stoklandığını biliyoruz. Bunu da iyi bil..."

"Biz birbirimizle uğraştıkça ağıtlar hep Türkçe, Arapça, Kürtçe olacaktır. Suriye'nin yüzde 25'i PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde. Böyle bir Suriye kimin işine yarar. Suriye halkına olmadığı kesin. Biz de karşımızdaki manzaradan memnun değiliz. Şu anda Deyrizor'da petrol kuyularını bölücü terör örgütü işgal etmiş durumda. Kim sayesinde?

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