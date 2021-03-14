Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'ndeki cenaze namazına da katılacak.

Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, için de ilan vermişti.