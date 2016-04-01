T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan için Washington sokaklarında propaganda kamyoneti dolaştırıldı

50’nin üzerinde devlet ve hükümet başkanından yalnızca Erdoğan için propaganda kamyonu dolaştırıldığı da iddia edildi

01 Nisan 2016 14:09

Uluslararası Nükleer Zirve’ye katılmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, Washington sokaklarında ışıklı bir propaganda kamyoneti dolaştırıldı. Kamyonetin üzerinde, “Başkan Erdoğan’ı seviyoruz”, “Suriyeli mültecileri koruduğu için Erdoğan’a teşekkür ederiz”, “Amerikalı vergi mükelleflerinin parasıyla Gülen'in desteklemesine son verin” ifadeleri dikkat çekti.

Zirveye katılan 50’nin üzerinde devlet ve hükümet başkanından yalnızca Erdoğan için propaganda kamyonu dolaştırıldığı da iddia edildi.

ETİKETLER

president erdoğanwashingtonpropaganda kamyoneti
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-04-01T14:09:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/erdogan-icin-washington-sokaklarinda-propaganda-kamyoneti-dolastirildi,334435","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/erdogan-icin-washington-sokaklarinda-propaganda-kamyoneti-dolastirildi,334435"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24