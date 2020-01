Erdoğan için Washington sokaklarında propaganda kamyoneti dolaştırıldı

Uluslararası Nükleer Zirve’ye katılmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, Washington sokaklarında ışıklı bir propaganda kamyoneti dolaştırıldı. Kamyonetin üzerinde, “Başkan Erdoğan’ı seviyoruz”, “Suriyeli mültecileri koruduğu için Erdoğan’a teşekkür ederiz”, “Amerikalı vergi mükelleflerinin parasıyla Gülen'in desteklemesine son verin” ifadeleri dikkat çekti.

Zirveye katılan 50’nin üzerinde devlet ve hükümet başkanından yalnızca Erdoğan için propaganda kamyonu dolaştırıldığı da iddia edildi.

Again! The #Erdogan propaganda truck just drove by again. Unbelievable. #washingtondc #nuclearsummit2016 #turkey pic.twitter.com/hcQsz5mqoa