'Erdoğan için suç duyurusunda bulunan Hukuk Profesörü derslerden el çektirildi'

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğu için yeni öğretim yılında derslerden el çektirildiğini öne sürdü.

DHA’da yer alan habere göre, Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, YSK'nın 15 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını açıklanmasına rağmen, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı görevlerini sürdürmesi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi ise bu nedenle Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz hakkında disiplin soruşturması başlattı. Üniversitenin başlattığı soruşturmanın ardından yeni eğitim ve öğretim yılı için Prof. Dr. Ökçesiz'e ders görevlendirilmesi yapılmadı.

İçeriği gizli tek satırlık yazı

Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Türkiye'de 1984 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak akademik hayatına başlayan Prof. Dr. Ökçesiz'e durumu, tek satırlık yazıyla bildirdi. 17 Eylül tarihli yazısında dekanlık durumu 'Rektörlük makamının 9 Eylül 2014 tarih ve 520/4567 sayılı yazısı gereğince tarafınıza ders görevlendirmesi yapılamamıştır' diye iletti. Prof. Dr. Ökçesiz, böylece lisans düzeyinde 2'şer saatlik Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolojisi dersleriyle birlikte yüksek lisans ve doktora programlarında 3'er saatlik Hukuk Devleti Felsefesi derslerinden el çektirildi.

'Bu, temel hak ve özgürlükler sorunudur'

Prof. Dr. Ökçesiz, bu yazının ders yasağı dışında hiçbir anlamı olmadığını belirterek, "Neden ders görevlendirilmesi yapılmadığı rektörlükten gelen bir yazıya dayandırılıyor. Bu rektörlük yazısı nedir, ne diyor, bilemiyoruz. Çünkü içeriği gizliymiş" diye konuştu. Kendisine ders görevlendirilmesi yapılmamasının, açılan soruşturmalardan bağımsız olamayacağını savunan Prof. Dr. Ökçesiz şöyle konuştu:

"Bunun adı yıldırma girişimidir. Mobbingdir. Üniversitelerde bu durum yoğun olarak yaşanıyordu. Fakat bu ustaca, hünerli şekilde hazırlanmış bir girişim. Hukuksuz demokrasinin kaldırım taşlarından biri. Kendi irademle çekip gitmemi istiyorlar, ama yapmayacağım."

Dava açacak

Konuyla ilgili dava açacağını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağını kaydeden Prof. Dr. Ökçesiz, "Bu her ne kadar şahsımı ilgilendiriyor gibi görünse de akademik özgürlükleri de kapsayan bir temel hak ve özgürlükler sorunudur" dedi. Prof. Dr. Ökçesiz, hakkında açılan soruşturmaların değil ama ders vermesinin elinden alınmasının kendisi için kabul edilemez olduğunu söyledi. “Benim yetiştirdiğim binlerce hukukçu var. Avukat var, yüksek yargı üyesi hakim ve savcı var" diyen Prof. Dr. Ökçesiz, meslek hayatında daha önce böylesine bir durumla hiç karşı karşıya gelmediğini söyledi.

'Niye yüksek not veriyorsun?'

Prof. Dr. Ökçesiz'e, Erdoğan hakkındaki suç duyurusu nedeniyle 'Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek' iddiasıyla açılan soruşturma devam ederken, ikinci bir soruşturma da öğrencilere yüksek not vermekten geldi. Bu soruşturma kapsamında Prof. Dr. Ökçesiz kendini şöyle savundu: "Yüksek not uygulamalarından özel üniversitelerin yönetimlerinin rahatsız olma nedenini ne yazık ki, çok geç öğrenmiş bulunuyorum. Not ortalaması bu yolla yükselen öğrencilerin başka okullara yatay geçiş yaptıklarını ve kurumun bu yüzden gelir kaybına uğradığı bilgim dışındaydı" ifadelerine yer verdi