Erdoğan: İçimizde IMF yaratmanın anlamı yok

T24- Başbakan Erdoğan ertelenen mali kuralla ilgili yaptığı açıklamada "Mali kuralı çıkararak kendi içimizde IMF yaratmanın anlamı yok" dedi. Erdoğan, görüş ayrılığı haberlerini doğruladı. IMF de son raporunda, "Gecikmeyle fırsat penceresi kapanacak" değerlendirmesi yaptı.



Türkiye'nin uzun vadeli mali perspektifini belirleyecek mali kuralın gecikmesi tartışmalar yarattı.

NTV yayınına katılan Başbakan Tayyip Erdoğan'dan mali kural düzenlemesinin ertelenmesiyle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Erdoğan "Burada oranlar noktasında bir sıkıntı var. Çünkü biz IMF'den zaten sıyrıldık şimdi IMF'den sıyrılmışken bizim kendi içimizde IMF oluşturmamızın bir anlamı yok" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mali kural yasalarla niye dayatılsın? Erteleyelim ama bunu daha sonra gündemimize alalım. Tam böyle sıçramayı yapacağımız bir dönemde bizi bunlarla bağlamayalım. Türkiye'nin yatırımlartla ayağa kalkması lazım. Bizim yapmamız gereken ülkede yatırımları süratle yapmak. Eğer biz yatırımlarda kısmaya kısıtlamaya gidersek ülkemizin kalkınma sürecini hızlandıramayız. Büyümeyi hızlandıramayız."



Son sözü Başbakan söyler





Başbakan Erdoğan mali kural konusunda bakanlar arasında görüş ayrılığı haberlerini de doğruladı.



Erdoğan, "Babacan'la diğer bakanlar arasında sizin aranızda bir görüş ayrılığı oldu mu?" sorusuna "Görüş ayrılığı olabilir; her zaman olur. Görüş ayrılığı olmaması gibi bir durum yok ama sonunda Başbakan nihai bir şey söyler ve o iş orada noktalanır" dedi.