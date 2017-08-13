Erdoğan: İçerideki zat ile Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat. Bütün bunlar FETÖ taktiğidir. " sözleriyle eleştirdi.

PKK'lılarca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesiyle olan görüşmesinin detaylarını anlatan Erdoğan, "Az önce Eren’in annesiyle görüştüm. Allah rahmet eylesin. Eren kaç kardeş biliyor musunuz? Bunlar 13 kardeşler. Anneye bak anneye. Ayşe Hanım’ın 13 evladı vardı bir tanesi de Eren’di" dedi.

Antalya'da AKP İl Danışma Kurulu toplantısından konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bir zamanlar Taksim Meydanı'na 4 ayaklı koysam seçtiririm diye siyasetçiler çıktı. Seçme de 18, seçilme de 18 olacak dedik ve bunu başardık. Yani, gencine, gençliğine kıymet veren hareket, AK Parti hareketidir.

26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Tüm gençliğimizi davet ediyorum. Orada beraber olacağız ve bizler Sultan Alparslan'ın torunları olarak da o heyecanı, coşkuyu, o doğuş harekatının olduğu yerde hep beraber yaşayacağız. Bundan sonra aynen Çanakkale gibi Malazgirt'i de anacağız.

"Partimiz içine yolunu kaybedenler oldu"

Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve dava arkadaşlarımızın metaneti ile tüm saldırıları boşa çıkardık. Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda bunların sayısı ve oranı çok küçük.

"Zaman kaybına tahammülümüz yok"

Bugü burada genişletilmiş bir il divanı yapıyoruz. Çünkü, artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin adımını atıyoruz. 2019'un Mart'ında bir yerel seçim yapacağız. Ardından Kasım'ında bir parlamento seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Buna çok kararlı hazırlanmak durumunda değil miyiz? Zaman kaybına tahammülümüz yok. Durman yok, yola devam.

19 ilçe ve büyükşehir hep birlikte inşallah tüm bu ilçeleri, mahalleleri ile, sokakları ile sandık esaslı olarak taramaya var mıyız?

1. Tek millet. Az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Eren 13 kardeş. Ayşe hanımın 13 evladı vardı 1 tanesi de Eren'di. Bana dedi ki, "Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm" dedi. Dedim, "Olur mu, cenneti 13 evladınla teminat altına aldın" Tek milletten sonra tek bayrak. Yıldız Eren gibi her şehidimizin ta kendisi. Bir şehidimizin düşüşü yıldızımızın düşüşü gibidir. 3. Tek vatan. Tek vatanda parçalanmak, böyle bir şey mümkün mü? Buna teşebbüs edenlere bu toprakları mezar yaptık. Onların inlerine girdik mi? Girdik. Hala da girmeye devam ediyoruz. Bu ülkeyi bölmeyi gayret edenlere bu toprakları yaşanmaz hale getireceğiz.

Bu kriterlerin dışında kalan herkes defoludur, yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir. Bu büyük yapıyı, bu büyük ekibi ahenkle çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Ben bugün Antalya'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir il divanı toplantısına 3 günde hazırlanan Antalya teşkilatımızı tebrik ediyorum. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2019'un mahalli seçimlerinde görülmemiş bir oy potansiyeliyle yola devam edeceğiz.

"Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanlar barınamaz"

Artık parlamenter demokrasi yok, yüzde 34'le seçim kazanmak yok, yüzde 49.5'la seçim kazanmak yok. Yüzde 50+1 alacaksın en az. Ben sizlerle gurur duyuyorum. İstiyorum ki daha iyi olsun. Bunu da yakalayacağımıza inanıyorum. Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede, FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler.

Kafasında projesi bulunmayan, ilkelerimize tüm benliği ile bağlı olmayan hiç kimse AK Parti'de yönetici konumuna gelemez. Bu böyle biline.

Antalya'ya 3'üncü havalimanı projesi

Gazipaşa'ya ikinci bir havalimanı inşa ettik. Şimdi 3. havalimanının hazırlğı içindeyiz. Antalya'nın Batı tarafına 850 milyon yatırım bedeli olan yeni havalimanının inşasına inşallah yıl sonuna kadar başlamayı ve en geç 2021'e kadar hizmete almayı planlıyoruz.

Antalya Stadı daha önce bitecekti, niye bitmedi. Talihsiz bir belediye başkanı geldi. Bunlara 5 koyun verin kaybedip gelirler. Antalyaspor'dan da artık ben bu stadın hakkını verecek performans bekliyorum.

Expo alanına yeni bazı projeler düşünüyoruz şu anda. İnşallah o projelerle o Expo alanını çok daha etkin hale getireceğiz. Biz yaparız. Çünkü biz hep bunları düşünüyoruz. Biz kalkıp da sokaklarda terör örgütlerinin mensupları ile kol kola dolaşmıyoruz. Biz halkımızla kol kola dolaşıyoruz.

"Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde günlerce işçiler grev yaptılar, onların hak arayışındaki adaleti nereye koyacaksın, bay Kılıçdaroğlu. Şişli'yi İstanbul'da çöpler istila etti. Çöplükten geçilemez hale gelen, onlara yönelik sözde adalet yürüyüşü yapan sen, onların adalet arayışına niye cevap vermedin. Bunların derdi başka.

Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat. Bütün bunlar FETÖ taktiğidir.

Sessiz kalmayız, kimse kusura bakmasın. Hiçbir siyasi veya bireysel çıkar böyle bir ihaneti mazur gösteremez. Genel başkanı böyle yapınca milletvekili durur mu?

Eski belediye başkanı olan kişi 15 Temmuz'la ilgili öyle laflar söylüyor ki, FETÖ'cülerin kendileri bile bu kadarına cesaret edemiyor. Zararını en çok Antalya görüyor. Önümüzdeki seçimde bunları silip atmaya hazır mıyız?

Antalya'nın cevabı vermesi gerekiyor. Antalya'daki turizmci kardeşimin ekmeğine kan doğramaya kimsenin hakkı yok. Buraya oy için geldiklerinde Antalyalıların hesabını soracaklarına inanıyorum. "