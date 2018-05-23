Erdoğan iade edecek mi; İnce'den rakiplerine 500 TL bağış

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'e 500 TL bağışta bulundu.

Erdoğan önceki seçimde rakibi Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bin liralık bağışını iade etmişti.

Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya, AA yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı seçim hesabına dahil edilmeyen bu bağış, teşekkür edilerek, Sayın İhsanoğlu'na iade edilmiştir" denilmişti.

Rakibe bağış, siyasi nezaket olarak kabul edilirken İnce'nin bu davranışına ne karşılık verileceği merak ediliyor.

İnce rakiplerine bağışı Ziraat Bankası TBMM Şubesi'nden yatırdı.

İşte İnce'nin rakiplerine yaptığı bağışların dekontları: