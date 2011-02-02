Erdoğan, Hüsnü Mübarek'ten farklı bir adım bekliyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten çok daha farklı bir adım atmasını beklediğini belirterek, "Bir demokrasi uygulamasının çok kısa bir sürede başlaması için de şu andaki mevcut yönetim güven vermiyor. Bu sürece girilmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'da bazı gelişmeler yaşanıyor. Dün cumhurbaşkanı Mübarek bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söyledi. Yine Ürdün'de de bazı gelişmeler yaşanıyor. Hüsnü Mübarek'in açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bundan sonra bölgedeki rolünü nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu gece geç saatlere kadar ben de izledim. Bu açıklamanın arkasından yüz binlerce insanın toplandığı o meydanda bu açıklama yeterli bir açıklama olarak görülmedi. Artık Mübarek'ten çok daha farklı bir adım atması bekleniyor. Halkın beklentisi bu. Oradaki bir demokrasi uygulamasının çok kısa bir sürede başlaması için de şu andaki mevcut yönetim güven vermiyor. Bu sürece girilmesi gerekir diye düşünüyorum.



Bunun da yol haritasının, takviminin açıklanması gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu takvim açıklanırsa o kitleler tatmin olacaktır. Eğer bu takvim açıklanmazsa kitlelerin bir defa bundan tatmin olacağının mümkün olmadığı düşüncesindeyim. Kaldı ki bu süreci geçici bir yönetimle atlatmak bana göre çok çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü burada da güven önemli. Bu güveni sağlayacak bir yönetim noktasında atılması gereken adımlar var. Mısır'da da bugün siyasi partiler var. Bu siyasi partilerin kanaatleri çok çok önemli.



Biz tabi Mısır'ın içişleri noktasında herhangi bir fikir beyan etme durumunda değiliz. Böyle bir yetkimiz falan söz konusu değil. Sadece bizim dışarıdan bir bakışımızdır bu. Bunun nihai kararını, en önemli kararını Mısır'ın kendi içindeki siyasi partiler verecektir. Oradaki kanaat önderlerinin ortaya koyduğu düşünceler bana göre çok çok önemlidir."



Başbakan Erdoğan, Mısır'da dökülmekte olan kanın, ölümlerin durmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Çünkü 100'ü aşkın şu anda Mısır'da insan ölmüş durumda. Bunun bu şekilde devamı iyi olmaz diye inanıyorum. Fakat ordunun yapmış olduğu açıklamalar manidardır, anlamlıdır. Ben bunu Mısır'ın geleceği için önemsiyorum. Polisin şu andaki duruşunu doğrusu önemsiyorum. Temenni ederim ki, bütün oradaki Mısırlı kardeşlerimizin, Mısır halkının özellikle tarih kokan, medeniyet kokan bu ülkede herhangi bir bu tür yapıya, yapılara, insana zarar vermeden bu süreci en az zararla atlatmak suretiyle ileri bir demokrasiyi Mısır halkı yakalasın diye düşünüyorum ve bu sürecin bir an önce tabi ki bitmesini ve aydınlığa çıkılmasını da bizler özellikle temenni ediyoruz."



