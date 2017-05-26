"Erdoğan, Hulusi Akar'ı 2019'a hazırlıyor"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı’yla Genelkurmay Başkanı’nın ilişkisini bir süredir izliyorum, çıkardığım sonuç bu. Erdoğan, Akar’ı 2019’a hazırlıyor" görüşünü dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı bir kez daha seçilirse; iki veya üç cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak. Bakanlar Kurulu’nu Meclis dışından belirleyecek" diyen Tezkan, Galiba cumhurbaşkanı yardımcılarından biri de Akar olacak" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Erdoğan, Akar'ı 2019'a mı hazırlıyor?" başlığıyla yayımlanan (26 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Tabii ki kesin bilgi değil, öngörü..

Gazetecilik sezisi de diyebilirsiniz..

Nerden çıkardın diyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı’yla Genelkurmay Başkanı’nın ilişkisini bir süredir izliyorum, çıkardığım sonuç bu..

Erdoğan, Akar’ı 2019’a hazırlıyor..

Açıklayayım..

- Cumhurbaşkanı yurt dışına yaptığı resmi gezilerin çoğuna Genelkurmay Başkanı’nı da götürdü..

- Akar bu gezilere sivil kıyafetle katıldı..

- Pakistan’a giderken havaalanında düzenlediği basın toplantısında yanında oturttu.. Genelkurmay Başkanı dış gezi öncesi düzenlenen basın toplantısına katılmış oldu.. Akar yine sivil kıyafetliydi..

- Cumhurbaşkanı Rakka operasyonu konusunda ön çalışma yapmak için ABD’ye Dış politika Başdanışmanı ve Mit Müsteşarı’yla birlikte Akar’ı gönderdi.. (Milli Savunma Bakanı’nı gönderebilirdi..)

- ABD Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’na verdiği yemekte Erdoğan’ın sağ yanına sivil kıyafetle Akar oturdu..

- Meclis Başkanı ramazanda Meclis’te milletvekillerine iftar verecek.. Cumhurbaşkanı onur konuğu olarak davetli.. Genelkurmay Başkanı da davetli.. Büyük ihtimalle sivil kıyafetle gelecek ve büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı’nın sağ yanına oturacak..

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Bu gelişmeleri alt alta koyunca; ister istemez şu sonuç çıkıyor; 2019 seçimleriyle birlikte yeni rejim devreye girecek..

Cumhurbaşkanı bir kez daha seçilirse; iki veya üç cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak.. Bakanlar Kurulu’nu Meclis dışından belirleyecek..

Galiba cumhurbaşkanı yardımcılarından biri de Akar olacak..

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Zaman da zemin de uygun..

Hulusi Akar 2015 yılında Genelkurmay Başkanı oldu.. 2019 yılının ağustos ayında görev süresi doluyor..

Seçim 2019’un kasım ayında..

Cumhurbaşkanı’nın ordudan sorumlu yardımcıya ihtiyacı var..

Hulusi Akar en kuvvetli aday gibi geliyor..

Cumhurbaşkanı’nın farklı muamele yapmasının nedeni de bu galiba..

Akar’ı bu göreve hazırlamak..