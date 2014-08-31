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Dünya
Deutsche Welle

‘Erdoğan hükümeti olumsuz rol oynadı’

Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Türkiye’nin İslam Devleti ile mücadeledeki rolünü eleştirdi. Roth, Türkiye üzerinden örgüte silah desteği yapıldığını savundu.

31 Ağustos 2014 15:43


Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Türkiye'nin İslam Devleti (İD) adlı terör örgütüne karşı mücadeledeki tutumunu eleştirdi.

Eski Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bu bağlamda çok olumsuz bir rol oynadığını savunan Roth, Türkiye'nin İD militanlarına silah sevkiyatına olanak sağladığını kaydetti.

Roth, İD militanlarının Türk hastanelerinde tedavi edildiğini, bir kaç hafta önce İstanbul'da terör örgütünün bir yaz kampı olduğunu söyledi.

Claudia Roth, “Bu tabii ki kabul edilemez. NATO üyesi Türkiye‘nin halifelik kurmak isteyen gruplara desteği kabul edilemez“ şeklinde konuştu.

Askeri danışman gönderilmesi

Kuzey Irak'ın Kürt bölgelerine askeri danışmanlar gönderilmesine sıcak bakan Roth, Peşmerge'nin Kürt dağlarında çatışmalarda eğitimli olduğunu belirtti.

Roth, “Bu tehlikeyle nasıl başa çıkılacağı konusunda sadece bir siyasi stratejiye, bir siyasi konsepte ihtiyaç yok. Peşmerge'yi bölgelerini güvence altına almaları konusunda desteklemek için aynı zamanda eğitim de şart” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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