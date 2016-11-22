Erdoğan: Hükümet istismar yasası eleştirilerini dikkate almalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li altı milletvekilinin TBMM'ye getirdiği ve 'bazı cinsel istismar suçlarına af getirmekle' eleştirilen önerge için "Hükümet eleştirileri dikkate almalı" dedi.

Erdoğan Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada "Hükümetin, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum." dedi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök bugün TBMM'de oylanması beklenen tartışmalı tasarı için , "AKP cinsel istismar önergesini çekmezse, konuyu şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız." demişti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "Bu yapılan düzenleme bir ihtiyaca yöneliktir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır, kapsamayacaktır. Bu aynı zamanda bir af değil, düzenlemedir. Eğer MHP ya da CHP'nin önerileri varsa bunları da dinlemeye hazırız. Yeni bir şey konuşulması için yeni bir teklif verilmesi gerekir" diye konuşmuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş de önergenin af getirmediğini söylemişti.

"Cinsel istismar önerimizin doğru olduğunu savunuyoruz. Amacımız mağduriyet yaratmak değil" diyen Elitaş, "Muhalefetle görüşeceğiz, gerekirse düzenleme yapacağız. CHP farklı bir öneriyle gelirse değerlendirebiliriz. Yarın tasarının son oylamasını yapacağız. Düzenlemenin geri çekilmesi söz konusu değil" demişti.

Anayasa'da yer alan genel ve özel af çıkarılabilmesine ilişkin 87. maddede, "TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu sağlanmalıdır" ifadesi yer alıyor.

TBMM İçtüzüğü'nün "Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri" başlıklı 92. maddesinde de bu durum "Genel veya özel af ilanını içeren tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkündür" şeklinde tanımlanmış durumda.