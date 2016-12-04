Erdoğan: Hükümet ihalelerde TL kullanma kararı aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dolar ve Euro'nun Türk lirası karşısındaki rekor değer artışları sonrası cuma gününden beri yaptığı çağrıyı bugün de yineleyerek "Eğer vatanserversek dövizleri TL'ye çevirelim" dedi. Erdoğan, hükümetin ihalelerde TL kullanma kararı aldığını söyledi. Faiz oranlarının düşürülmesi çağrısını yineleyen Erdoğan, "Faiz oranlarını düşürelim ki yatırımcıların önünü kesmeyelim" diye konuştu.

Kayseri Sanayi Odası'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Siz değerli işadamlarımızı özellikle böyle anlamlı bir toplantıda bizi bir araya getirmeniz nedeniyle şükranla anıyorum. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından Kayseri'de siz ticaret erbabımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Kayseri Sanayi Odası ödül töreninin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu ödül töreni vesilesiyle Kayseri Sanayi Odasına emek veren herkese şükranlarımız sunuyorum. Hayatını kaybetmiş dostlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Sizler işadamları olarak dünyayı çok yakından takip ediyorsunuz.

"Fiz, döviz üzerinden darbe yapmaya çalışıyorlar"

Sizler işiniz gereği müşteri ile doğrudan muhattap olan insanlarsınız. 14 yıldır olduğu gibi bugünde sizlerin hassasiyetine tercüman olmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrası ülkemize sahnelenmeye çalışılan oyunların farkındasınız. Faiz, borsa döviz hareketleri üzerinden darbe yapmaya çalışıyorlar.

AVM'lere çağrı: Vatanseversek TL'ye çevirelim

Alışveriş merkezlerinin patronlarına sesleniyorum eğer vatanseversek şu dövizleri TL'ye çevirelim. Biz devlet olarak ihalelerde bile TL olarak ihaleleri yapma noktasına planlama kararı aldık. Rusya, İran ve Çinle görüştük. Yerel paralarımızla alışveriş yapalım. Rusya ile ruble, Çin'le yuan ile, İran ile dinarla alışveriş yapacağız. Bir tuzak kuruldu bu tuzağı bozmamız lazım. Tüm işadamı kardeşlerim bu hassasiyet ile bu iş rayına oturana kadar çalışacağız. Asker elbisesi giymiş piyonlara amaçlarına ulaşamayınca paralarını devreye soktular.

Büyük projelere hizmete açtık. Durdurabildiniz mi? Durduramadınız. Bu ayın sonunda Avrasya tünelini açacağız. Dünyanın bir numaralı havalimanını açacağız. Kanal İstanbul geliyor. Çalışmalar devem ediyor. Bu işi başaracağız. Önümüzü kesemeyecekler. Geçenlerde ekonomi toplantısı yaptık. Dedik ki ne olursa olsan faiz oranlarını düşürmek gerekiyor. Faiz oranlarını düşürelim ki yatırımcıların önünü kesmeyelim.

Yatırımlar artık duruyor, biz bu yatırımları hareket ettirmemiz lazım. Onun için faizleri düşürmemiz lazım. Şu an tulumbada su yok.

KOBİ'lerin şirketlerin tulumbaya koyacak suya ihtiyacı var. Bunu halletmemiz lazım. Faiz'de 4,6'ya kadar düşmüştük Gezi olaylarını patlattılar. Bütün dünyanın gözü güçlenen parlayan Türkiye’nin güçlü bir geleceğinin olmamasıdır. Bu malum takım bu FETÖ'cular tarihten anlasalar yolluk yoksulluklar içinde Çanakkale'de yedi düvele karşı gelmiş bu milleti anlamadılar. Bu milleti tanısalar Türkler'in her türlü ihanete daima hazırlıklı olduklarını anlarlardır.

Kardeşlerim, bir devletin asıl gücü insandır. Ekonomi tahsili gördük bize anlatırlardı. İnsanı gene başa koyarlar sonra emek, sermaye istihdam ederler. Ben sadece insan diyorum. Eğer insan varsa emek , sermaye istihdam var. İnsan varsa yatırım var. Ve biz insanın temelini oluşturduğu böyle bir başarı hikayesini insan oğlu ile başaracağız. Hiç bir operasyon bu ülkeye diz çöktüremez. Hamd olsun tüm milletimiz ülkesine sahip çıkma noktasına dünyaya örnek oluyor. Döviz yerine TL'yi kullanma çağrımıza uyan vatandaşlarımızı görüyoruz.