Erdoğan: Hukukumuz olan bazıları sadece beni yermek için yazıyor

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği “kendisine dair eleştirilerden rahatsızlık duyup duymadığını” sorusuna aldığı yanıtı yazdı. Barlas, Erdoğan’ın “Haklı eleştirilerden neden rahatsız olayım ki. (…) Bu konuda iki mesele var anlayamadığım. Birileri hakaret etmekle eleştirmeyi karıştırıyor. İkinci mesele de eskiden beri hukukumuz olan bazılarının, her konuda sadece beni yermek için kalemlerini ve dillerini kullanmaları. Bu karakter değişikliğini anlayamıyorum” sözlerini köşesinde aktardı.

Mehmet Barlas’ın “Saplantılı eleştiriler haklı eleştirileri haksız kılar…” başlıklı yazısının (28 Ağustos 2013) ilgili kısmı şöyle:

Bazılarına göre Başbakan Erdoğan yeterince eleştirilmiyormuş. Böyle düşünenleri insafa davet etmenin tabii ki anlamı yok. Sadece "Barış Açılımı" üzerinde seslendirilen eleştirileri bir hatırlayın. Bütün meslek hayatlarını Türk-Kürt barışına adayanlar "Öcalan sizi satıyor mu" diye dağdaki PKK'lıları kaşımadılar mı

Ulusalcılar ise "Generaller hapisteyken Erdoğan Öcalan'la diyalog kuruyor" diyerek Barış Açılımı'nı yerden yere vurmadılar mı?

Suriye'de sahnelenen faciadan Beşar Esad'ı suçlayacak yerde katliama karşı çıkan Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirmek, bazıları için "Eleştirel yorumculuk" olarak sunulmadı mı? Ya da Gezi Parkı'ndan başlatılan eylemlerde Başbakan Erdoğan'ı hedef alan söylemler ve sloganlar manşetlere taşınmadı mı?

Erdoğan ve eleştiriler

Geçen hafta Başbakan Erdoğan'la sohbet ederken kendisine yönelen eleştirilerden rahatsızlık duyup duymadığını sordum.

Şöyle cevap verdi:

- Haklı eleştirilerden neden rahatsız olayım ki... Demokrasinin fazileti çok seslilikten kaynaklanır. Keşke ana muhalefet iktidara alternatif olabilse...

Haklı eleştiri o konuda aynı hatayı tekrar etmemenizi sağlar. Bu konuda iki mesele var anlayamadığım. Birileri hakaret etmekle eleştirmeyi karıştırıyor.

İkinci mesele de eskiden beri hukukumuz olan bazılarının, her konuda sadece beni yermek için kalemlerini ve dillerini kullanmaları. Bu karakter değişikliğini anlayamıyorum.

"Eskiden beri hukukumuz olan bazı yazarlar" derken Başbakan isim de verdi...