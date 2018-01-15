"Erdoğan, hukuk devleti prensiplerine, meclisin üstünlüğüne ve demokratik reformlara ilgi duymuyor"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının etkili olmaya başladığını savunan Berliner Zeitung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ile Avrupa'nın politikalarının değişeceği umuduyla uzlaşma adımları atmaya başladığını kaydetti. Erdoğan'ın uzlaşma adımlarının gerçekçi olmadığı yorumunda bulunan gazete, Cumhurbaşkanı'nın hukuk devleti prensiplerine, meclisin üstünlüğüne ve demokratik reformlara gerçek bir ilgi duymadığını savundu.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle arasındaki gerginliği giderme adımlarına dair Berliner Zeitung haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği'nin uyguladığı ve başını Almanya'nın çektiği Avrupa yaptırımları Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Hermes kredilerinin sınırlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesinin askıya alınması gibi önlemlerin olabileceğini Ankara tahmin etmemişti. Erdoğan bu nedenle Almanya ve Avrupa'nın Türkiye politikasının değişeceği umuduyla uzlaşma adımları atmaya başladı. Karşılıklı ilişkilerin düzelmesi tabii ki iyi olur. Ancak sadece ses tonunu yumuşatmak yetmez. Erdoğan esasen hukuk devleti prensiplerine, meclisin üstünlüğüne ve demokratik reformlara ilgi duymuyor. Duysaydı, şimdiye kadar bir şeyler yapardı.”