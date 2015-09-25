Erdoğan Huber Köşkü'nde çocuklarla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bakımındaki çocukları ve şehit çocuklarını eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem konakladığı Huber Köşkü'nde ağırladı. Çocuklara, tablet, dizüstü bilgisayarı hediye edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan çocuklardan ve İstanbul'da ikamet eden şehit çocuklarından oluşan grupla saat 17.30'da Huber Köşkü'nde bir araya gelen Erdoğan, ikramlar eşliğindeki sohbet sırasında 30 çocuğun her biriyle tek tek ilgilendi.

Erdoğan, bayram sevincini kendileriyle paylaştığı küçük konuklarına, "Öğrenim hayatlarındaki gelişmelerden gelecekte de haberdar olmaktan mutluluk duyacağını" söyledi.

Yaşları 5 ila 18 arasında değişen çocuklara, yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemine katkı olarak, yaşlarına göre tablet veya dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da refakat ettiği ağırlama sırasında, hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Bahçede koşuşturan çocukların bazıları top oynarken, bazıları da çam ağaçlarında kendileri için kurulmuş olan iki salıncakta sallandı.

Ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocukların sallanmalarına bazen bizzat yardımcı oldu.