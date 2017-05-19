Erdoğan, HSK'ya atamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atama yaptı.

Erdoğan'ın atadığı isimler şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci

HSK üyekilleri sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç.

TBMM'nin atadığı 7 kişi

16 Nisan'da yapılan referandum sonucu değişen anayasa kapsamında yenilenen HSK'nın ilk üyeleri TBMM tarafından atanmıştı.

TBMM'nin atadığı 7 ismin özgeçmişleri şöyleydi:

Cafer Ergen (341 oy aldı): 1966 Samsun Terme doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İdari yargı hakimi, Danıştay tetkik hakimliği yaptı. 2014'te Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Aynı yıl HSYK üyeliğine yedek üye olarak seçildi. İmar konusunda uzman… Milli Görüş çizgisinde olduğu biliniyor.

Alp Arslan (340 oy aldı): 1964 Denizli Çal doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hakimlik, savcılık, adalet müfettişliği görevlerinden sonra 2012'de Yargıtay üyeliğine seçildi. 6 çocuğu var.

Hamit Kocabey (337 oy aldı): 1961 doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun… 1979-2000 yılları arasında subaylık yaptı. 2000'de Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak başladı ve MHP lideri Bahçeli'nin avukatlığını yapıyor.

Songül Yazar (334 oy aldı): 1975 Şanlıurfa Siverek doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu… Elazığ, Gebze ve İstanbul'da değişik hukuk bürolarında görev yaptı. Evli ve 2 çocuk sahibi…

Yaşar Şimşek (333 oy aldı): 1966 Antalya Akseki doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Adalet müfettişi, Yargıtay Ceza Dairesi üyesi. Özgeçmişinde “17-25 Aralık sonrasında çıkarılan kritik yasaların hazırlanması ve kanunlaşması sürecinde Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü olarak üstlenilen vazife” yazıyor.

Ali Cengiz Köseoğlu (333 oy aldı): Doçent doktor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992'de mezun oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi. Uzmanlık alanları, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, sendikalar hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku.

Mehmet Ademoğlu (331 oy aldı): 1963 Kahramanmaraş Pazarcık doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hakimlik ve savcılık yaptı. Şanlıurfa Başsavcılığı görevindeyken 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.