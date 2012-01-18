Erdoğan, Hrant Dink kararı için ne dedi?

T24

'Faile başka bir ceza verilemez'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtladı. Röportajın Dink davasıyla ilgili bölümü Kanal D Ana Haber'de yayınlandı. Dink davasının sonucunu değerlendiren Erdoğan, kararın kamuoyunda vicdani rahatsızlığa neden olduğunu belirtirken, "İzlediğim gerek televizyon yayınları, gerek okuduğum gazetelerde, kamuoyunda vicdani noktada bir rahatsızlık söz konusu. Fakat bu karar, nihai bir karar değil. Şimdi bunun tabi temyizi söz konusu. Temyizden ne çıkacağını şu anda kestirmek o da mümkün değil. Temyiz bu karar noktasında çok daha farklı bir kararı verebilir. Bunu da şu anda temyize gidecek bir süreç olduğu için, burada yorumlamamız doğru değil. Ama ben herşey burada bitmediği için ben temyiz sürecini izlemekte, takip etmekte fayda olduğuna inanıyorum. Temennim odurki, adalet bu noktada yerini bulur" diye konuştu.Olayın failini 32 saatte yakaladıklarını hatırlatan Başbakan Erdoğan, yürütmenin konuyla ilgili kendilerinden istenen herşeyi yerine getirdiğini söyledi. Erdoğan idam cezasının olmaması nedeniyle faile başka bir cezanın verilemeyeceğini belirterek,"Burada tabi beklentiler çok çok farklı. O beklentilere kısmet katılmak mümkün olduğu gibi, Geneline katılmam mümkün değil. Örneğin 32 saatte bu işin failini yakalamış bir hükümetiz biz, ondan sonrası yargıya ait bir süreçtir. Yargıya ait süreç uzamıştır. Hemen hemen 5 yıl oldu bu süreç. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yargıdan yürütmeye ne intikal etmişse veya yürütmeden ne istenmişse, yürütme bunları yerine getirmiştir. Bundan sonra da böyle birşey olacak olursa da, yine yerine getirmeye devam eder. Kamuoyu vicdanı bu noktada rahat değil ama faille ilgili verilmiş ceza bundan başkası da olmaz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, idam olmadığına göre bundan daha başka bir ceza verilmez. Bu konuyla ilgili olarak devlet, yargıyla gerekli çalışmalarını yaptı. Yargı da devletin bir unsuru. Bununla ilgili biz yürütme olarak bize ne dendiyse, bizden ne istendiyse bunlar yapıldı. Yakalama sürecinden tutunuz, ondan sonraki süreçlere kadar yine istenen ne olmuşsa bunlar yerine getirilmiş. Onun için de diğerlerinin biliyorsunuz yargılanma süreci devam etmiştir."