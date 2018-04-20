Erdoğan: "Hodri meydan" diyorlardı, "buyurun meydan" demek zorunda kaldık; erken seçim lafını telaffuz etmiyorduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin "hodri meydan" demeçlerine "buyurun" demek zorunda kaldıklarını belirterek, "Benim 1,5 yılım daha var. Bu makamın hırslısı olsakk 1,5 yıl daha devam edebilirdik. İkide bir hodri meydan diyorsunuz, buyurun meydan demek durumunda kaldık. Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyorduk. Artık bu adımı atalım dedik. Bahçeli ile oturduk, meseleleri değerlendirdik. Arkadaşlarımızla da yapılan istişareler sonucu 24 Haziran'da erken seçimi gerçekleştirelim istedik" dedi.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Deprem konusundaki en zayıf halkamızın İstanbul olduğunu kabul etmek durumundayız. Marmara bölgemizde yaşadığımız 1999 depreminin acılarını hala unutmuş değiliz. Şehirlerin imarından, binaların inşa standartlarına kadar pek çok konuda değişiklikler yaptık. Kentsel dönüşümün öncelikli amacı depreme dayanıksız yerlerin yeni baştan inşasıdır. Deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok. Bilim insanlarımızdan daha çok destek bekliyoruz. Deprem araştırmaları konusunda Türkiye'yi Japonya gibi bu işte zirve yapmış ülkelerin seviyesine çıkarmakta kararlıyız.

Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeniden tanzim projesinin hayata geçirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Afrin'de bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250, Kuzey Irak'ta 346, yurtiçinde 236. Son 4-5 yıldır yaşadığımız her önemli hadise bizim için bir imtihan anlamı taşıyor. FETO'nun ülkemize yapmadığı alçaklık kalmadı. Yurtdışında bulundukları her yerde aynı ihaneti sürdürüyorlar. Teker teker getirip yargının karşısına çıkarıyoruz. Kaçmanın firar etmenin adaletten kurtulmak manasına gelmediğini gösteriyoruz. Tünellerin betonu meşhur Lafarge firmasından temin edilerek yapılıyor. Silah bakıyorsunuz sağolsun ABD 5 bin TIR mühimmat gönderiyor. Ülkemiz dışarıdan tezgahlanan içeride de destekçileri olan siyasi ve ekonomik saldırılara da maruz kaldı. Hepsinin üstesinden geldik.

- 15 Temmuz darbe girişimi milletin kahramanlığıyla başarısızlığa uğradı. Yenikapı'da Türkiye tarihinin en kalabalık mitingi yapıldı. 16 Nisan'daki halkoylamasında yönetim sistemi değişikliği gerçekleşti. Anayasa değişikliği 3 Kasım 2019'daki seçimlerle yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Biz siyasi hayatımız boyunca seçim sürelerinin sonuna kadar kullanılmasından yana olmuştuk. İç ve dış siyasi askeri ekonomik gelişmelerin seyri bize bu süreyi mevcut süreyle devam ettirmemizin ciddi maliyetleri olacağını gösterdi.

- Benim 1,5 yılım daha var. Bu makamın hırslısı olsakk 1,5 yıl daha devam edebilirdik. İkide bir hodri meydan diyorsunuz, buyurun meydan demek durumunda kaldık. Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyorduk. Artık bu adımı atalım dedik. Bahçeli ile oturduk, meseleleri değerlendirdik. Arkadaşlarımızla da yapılan istişareler sonucu 24 Haziran'da erken seçimi gerçekleştirelim istedik.

- Ciddi bir heyecanın olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum. Aslında kendi gündemimizde bu durum olmamasına rağmen yapılan çağrıya icabetle tarihte mutabık kaldık. Şu anda bu durumla beraber YSK da yol haritasını hazırlıyor. Bizler de hazırlıklarımızı yapacağız. YÖK'le hemen görüştük, üniversite giriş imtahını 1 hafta öteleme imkanı bulduk. Yarın birçok konularda bizim önümüzü açacak ve çok daha seri adımlar atmak suretiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefine ulaşmış olacağız. Bürokratik oligarşiyi bu sistemle büyük ölçüde yıkma fırsatı buluyoruz. Dün de arkadaşlarımla çalışmasını yapıyorduk, inanıyorum ki 24 Haziran'dan sonraki dönemde bir başka Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz. Geçiş dönemi olması suretiyle pek çok bürokrat farklı hesaplarla sorumluluk almaktan çekinmiştir. Bu kararla aynı zamanda ülkemizle ilgili senaryoları alt üst ettik. 24 Haziran'ı bir çeşit depreme hazırlık faaliyeti olarak görüyorum. Depremin yıkıcı etkilerine karşı hazırlık yapmış olacağız. Biz seçimleri büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir çıkış olarak görüyoruz."